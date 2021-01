Het scherm van de Samsung Galaxy S21 Ultra zou de soepele 120Hz-weergave kunnen combineren met de haarscherpe QHD-resolutie. Dit levert het mooiste beeld op en is een verbetering ten opzichte van de Galaxy S20-reeks. De S21 en S21 Plus lijken buiten de boot te vallen.

‘Galaxy S21 Ultra-scherm combineert 120Hz en QHD’

De schermspecificaties van de Galaxy S21 Ultra lekten al eerder uit, en doen veel denken aan die van de Galaxy S20 Ultra van vorig jaar. Het toestel heeft een 6,8 inch-amoled-display met een QHD-resolutie en verversingssnelheid van 120Hz.

Onduidelijk was nog of de S21 Ultra de QHD-resolutie kan weergeven in combinatie met 120Hz. De bekende en doorgaans betrouwbare lekker IceUniverse meldt nu op Twitter van wel. Dat is fijn omdat het scherm dus geen compromissen sluit. Je profiteert van de hoogste schermresolutie in combinatie met de hoogste verversingssnelheid.

Op de Galaxy S20 Ultra – en andere S20-modellen – moet je kiezen tussen een lagere full-hd-resolutie met 120Hz of het mooiere QHD-beeld met een minder soepele 60Hz-verversingssnelheid. Dit heeft vermoedelijk meerdere technische redenen, waaronder een hoger stroomverbruik. Samsung heeft nooit een officiële reden willen geven.

De eveneens aanstaande Galaxy S21 en S21 Plus kunnen naar verwachting géén 120Hz met QHD-resolutie weergeven, om de eenvoudige reden dat de toestellen waarschijnlijk een full-hd-display hebben. Een iets minder scherpe weergave dus, maar wel beter voor de accuduur. De schermen ondersteunen wel een 120Hz-verversingssnelheid.

Er is nog veel meer gelekt over de Samsung Galaxy S21-serie. Zo draaien de smartphones op een splinternieuwe Exynos-processor met 5G-ondersteuning, zijn ze voorzien van Android 11 en ondersteunt de Galaxy S21 Ultra een los verkrijgbare S-Pen om (aan)tekeningen op het scherm te maken. Die feature maakt de smartphone een interessant alternatief voor de Galaxy Note 20 (Ultra).

Ook interessant om te weten zijn de gelekte prijzen van de Galaxy S21-serie. De officiële aankondiging laat niet lang meer op zich wachten, want de Samsung Galaxy S21-presentatie vindt plaats op 14 januari. Houd Android Planet of onze app in de gaten voor het laatste nieuws of schrijf je via onderstaande knop in voor de nieuwsbrief.

