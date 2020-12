Gerucht: alle specificaties van de Samsung Galaxy S21 Ultra op een rij

Dat Samsung begin 2021 de S21-serie lanceert is je waarschijnlijk niet ontgaan. De afgelopen weken doken de eerste specificaties, kleuren en renders op. Een bekende bron heeft nu alle vermeende specs van de S21 Ultra weten te bemachtigen. Android Planet zet ze voor je op een rij.

‘Samsung Galaxy S21 Ultra wordt geleverd zonder oplader’

De geruchtenmolen over de S21 Ultra draait overuren en dankzij Roland Quandt van WinFuture weten we nu alle vermoedelijke specificaties. Zo hebben we een volledig beeld van het aankomende toptoestel van Samsung.

Het meest opvallende nieuwtje van de techinsider is dat de S21 Ultra zonder oplader, oordopjes of gratis hoesje wordt geleverd. Volgens Quandt levert Samsung alleen een usb-c-kabel naast het toestel. Samsung treedt hiermee in de voetsporen van Apple die met de iPhone 12 ook minder accessoires in de doos leverde.

‘Alle Samsung Galaxy S21 Ultra specificaties op een rijtje’

In eerdere geruchten werd er al gesproken over het debuut van Exynos 2100-processor met de S21-serie. Roland Quandt bevestigd dit vermoeden. De nieuwe chipset moet sneller en energiezuiniger zijn dan die in de Galaxy S20, wat de gebruikservaring verbetert.

Verder bevestigt Quandt dat de S21 Ultra de S-Pen ondersteunt. De insider voegt er aan toe dat je de stylus afzonderlijk kunt kopen of als onderdeel van een accessoire-bundel.

Voor de rest krijgt het toestel een 5.000 mAh-batterij. De accu blijft hiermee gelijk aan zijn voorganger. Het scherm is 6,8 inch en heeft een hoge resolutie van 3.200 bij 1.440 pixels. Dankzij de 120Hz-ververssnelheid zijn de animaties op het scherm erg soepel. Hier profiteer je vooral van bij het lezen van tekst en het spelen van games.

Vier camera’s achterop

De Samsung Galaxy S21 Ultra is uitgerust met twee zoomcamera’s. Beide hebben een resolutie van 10 megapixels. Daarnaast heeft het toestel een ultragroothoeklens van 12 megapixel. De focus ligt echter op de 108 megapixel hoofdsensor met optische beeldstabilisator.

De selfiecamera komt weer in een klein gaatje in het scherm te zitten. Deze techniek vind je op veel nieuwe smartphones, waaronder de Galaxy S20-serie. Met 40 megapixels belooft de frontcamera goeie kwaliteit foto’s te leveren.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy S21 Ultra

Eerder verschenen er al gedetailleerde beelden van de S21 Ultra. Hoewel de lancering pas over een maand plaatsvindt, blijft er door de grote hoeveelheid geruchten weinig mysterie over.

