Een doorgaans betrouwbare bron heeft de eerste specificaties van de vermeende Samsung Galaxy S21 Ultra online gezet. De smartphone introduceert waarschijnlijk geen grote vernieuwingen en zou opnieuw een 108 megapixel-camera en forse 5000 mAh-accu krijgen.

‘Eerste Samsung Galaxy S21 Ultra-specs gelekt’

De website 91Mobiles publiceert in samenwerking met smartphonelekker Ishan Agarwal de eerste specificaties van de Samsung Galaxy S21 Ultra. De opvolger van de Galaxy S20 Ultra beschikt over een aantal features die we kennen van zijn voorganger, zoals een primaire camera van 108 megapixel. Ook de 40 megapixel-frontcamera, die zorgt voor scherpe selfies, zou weer aanwezig zijn.

Agarwal, die vaker informatie over onaangekondigde Android-toestellen lekt, zegt dat het scherm van de Galaxy S21 Ultra 6,8 inch groot is. Dit is een fractie kleiner dan het display van de S20 Ultra, dat 6,9 inch meet. Hierdoor is de telefoon heel iets compacter dan het vlaggenschip van vorig jaar. Tot slot zou de aanstaande Samsung-smartphone een 5000 mAh-accu krijgen en draaien op Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

Verder is nog weinig bekend over de Galaxy S21 Ultra, al kunnen we er natuurlijk vanuit gaan dat het toestel wordt voorzien van de snelste hardware, een scherm met een hoge ververssnelheid en een aangepast design. Onlangs lekten de eerste renders van de Samsung Galaxy S21 Ultra uit, die laten zien dat de telefoon sterk lijkt op zijn voorganger.

Opvolger van Galaxy S20 Ultra

Samsung zou van plan zijn om zijn nieuwste smartphones, de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra, al in januari te onthullen. Het bedrijf kiest normaal gesproken voor een aankondiging in februari of maart. We moeten dus nog eventjes wachten op de nieuwe telefoons en tot die tijd moeten we het doen met de Galaxy S20, S20 Plus, S20 FE en S20 Ultra. Meer weten over deze toestellen? Check dan de reviews hieronder.

