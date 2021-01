Online is een duurzaamheidstest verschenen, waarin de stevigheid van de Samsung Galaxy S21 Ultra wordt bekeken. Weten of het toestel bestand is tegen stanleymessen, vuur en brute kracht? Lees dan snel verder.

Lees verder na de advertentie.

Stevigheid Samsung Galaxy S21 Ultra volledig getest

Het is tijd voor de stevigheidstest van de Samsung S21 Ultra van de bekende YouTuber JerryRigEverything. Hierin is het huidige vlaggenschip van Samsung onder handen genomen met allerlei geweld. Zoals bekend noemt hij nog dat er geen oplader met de S21-serie wordt meegeleverd.

Zoals gebruikelijk begint hij met een test om de krasvastheid van het scherm te testen, nadat het plastic beschermingslaagje eraf is gehaald. Vervolgens ontstaan al krassen op het niveau drie, die ontstaan normaal alleen bij schermen met een plastic bovenlaagje. Wat blijkt? Er zijn twee protectors aangebracht, dus daarna kan het echte testen pas beginnen.

Daarna onstaan krassen bij een hardheid van 6 Mohs en dat is gebruikelijk voor schermen met een glazen laagje. De S21 Ultra beschikt over het nieuwe Gorilla Glass Victus. Een muntje of sleutelbos zal in de praktijk geen krassen opleveren. Wel is het opletten geblazen met een korreltje zand, want dat kan snel voor beschadigingen zorgen.

Vervolgens is het tijd om de behuizing te bewerken met een stanleymes. Met wat kracht zorgt Jerry er zo voor dat hij de verf van het aluminium frame en metalen knoppen kan afschrapen. Daarna bekijkt hij de matte achterkant en bewerkt ‘ie ‘m met een stanleymes, sleutels en muntjes. De meeste ‘stof’ die ontstaat is er vervolgens zonder sporen achter te laten af te vegen.

Testen met de Samsung S21 Ultra

Ook de excentrieke cameramodule wordt van dichtbij bekeken met een stanleymes, maar is niet zo krasvast als de glazen achterkant. Een grote kras of simpele beschadiging ontstaat daar dan ook een stuk sneller. Met een aansteker en een grote vlam wordt ook het scherm getest. Het duurt om en nabij 45 seconden voordat er een verkleuring ontstaat.

Tot slot is het tijd voor de bekende buigtest. Eerst wordt er druk gezet vanaf de achterkant, zodat het scherm wat buigt. Dit is echter minimaal en het toestel geeft dan ook geen kik. Vervolgens wordt de S21 Ultra omgedraaid en wordt er druk uitgeoefend vanaf het scherm. Ook dat levert geen enkel probleem op, zowel de behuizing als het display blijven heel.

Meer over de Galaxy S21-serie

De S21-serie bestaat uit drie toestellen. Naast het Ultra-model zijn er ook nog de normale Samsung S21 en Galaxy S21 Plus. Later deze week verschijnen onze ervaringen met de S21 Ultra. De Samsung Galaxy S21 review is al wel online te vinden en daar gaan we in op alle aspecten van het meest betaalbare toestel van het trio.