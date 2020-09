‘Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt twee telecamera’s om beter te zoomen’

De opvolger van de Samsung Galaxy S20 Ultra krijgt mogelijk twee telelenzen achterop, waardoor de smartphone betere ingezoomde foto’s kan maken. De camera’s werken samen om scherpere plaatjes af te leveren.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: twee telelenzen voor Galaxy S21 Ultra

De Koreaanse website The Elec meldt dat Samsung de nodige verbeteringen op cameragebied gaat doorvoeren bij de Galaxy S21. De S21 Ultra, het absolute toptoestel en de opvolger van de S20 Ultra, zou twee telelenzen achterop hebben voor betere ingezoomde foto’s. Volgens de bron heeft het toestel een standaard telelens met 3x optische zoom, en eentje met periscopische zoom die tot meer dan 5x keer gaat.

Waarschijnlijk werken beide camera’s dan samen om goede ingezoomde foto’s te maken, waarbij je het beeld erg dichtbij kan halen. De P40 Pro Plus van het Chinese Huawei heeft ook twee telelenzen die op een soortgelijke manier samenwerken. Volgens The Elec zit achterop de S21 Ultra ook een 108 megapixel-camera en 12 megapixel-groothoeklens. Tot slot heeft The Elec het over een 40 megapixel-selfiecamera.

De Galaxy S20 Ultra heeft alleen een periscopische telelens van 48 megapixel, waarmee 4x optische zoom mogelijk is. Door middel van ‘Space Zoom’, wat in feite digitale zoom is, kan de telefoon inzoomen tot 100x keer. Maar zoals je in de Galaxy S20 Ultra review kunt lezen, levert dat helaas niet hele bruikbare foto’s op.

Wat we al weten over de Galaxy S21

Ondanks dat de Galaxy S21 waarschijnlijk pas in februari of maart 2021 wordt aangekondigd, is al het één en ander over de smartphone gelekt. Zo krijgt de telefoon een krachtigere chip, verbeterde vingerafdrukscanner en (iets) grotere accu. Vooral de Galaxy S21 Plus zou erop vooruit gaan: geruchten hebben het over een forse 4800 mAh. De S20 Plus heeft een 4500 mAh-batterij.

Verder is nog weinig over de Galaxy S21 bekend, maar daar komt de komende maanden zonder twijfel verandering in. Blijf tot die tijd op de hoogte door Android Planet te volgen, bijvoorbeeld via onze app of nieuwsbrief. Meer lezen? Check ook de Galaxy Note 20 Ultra review, waarin we het meest recente Samsung-vlaggenschip aan de tand voelen.

Lees meer over Samsung