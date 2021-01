De Galaxy S21 Ultra is Samsungs nieuwste topsmartphone en een alternatief voor de Note 20 Ultra. In dit artikel vergelijken we de Samsung Galaxy S21 Ultra met de Galaxy Note 20 Ultra. Dit zijn de drie grootste verschillen tussen de enorme en dure smartphones.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs Galaxy Note 20 Ultra

De Samsung Galaxy S21 Ultra en Note 20 Ultra zijn de meest recente Ultra-smartphones van het bedrijf en ze hebben de nodige overeenkomsten. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen waar je rekening mee moet houden, als je overweegt ze te kopen. Daarom zetten we in deze Samsung Galaxy S21 Ultra vs Note 20 Ultra-vergelijking de belangrijkste verschillen op een rijtje.

1. Ontwerp en S Pen

Een verschil dat direct opvalt als je beide toestellen vergelijkt, zijn de afmetingen en het gewicht. De Galaxy S21 Ultra meet 16,5 bij 7,5 bij 0,89 centimeter, tegenover 16,5 bij 7,7 bij 0,81 centimeter voor de Note 20 Ultra. Laatstgenoemde is dus breder en dat merk je in je hand.

Wat je ook merkt, is dat de Note 20 Ultra lichter is (208 gram) dan de S21 Ultra (227 gram). Hoewel 19 gram op zichzelf te verwaarlozen is, maakt het tijdens het gebruik wel uit. De Note 20 Ultra is vanwege zijn rechthoekige en brede ontwerp minder fijn om vast te houden, terwijl de S21 Ultra comfortabeler vasthoudt maar meer een last is.

De Note 20 Ultra.

Het scherm van de S21 Ultra is met 6,8 inch een fractie kleiner dan dat van de Note 20 Ultra (6,9 inch). In de praktijk zie je dit niet. Wat je wel merkt, is de integratie van de S Pen. Met deze stylus kun je (aan)tekeningen maken op het scherm van de smartphones. De Note 20 Ultra biedt ruimte om het pennetje in de behuizing te stoppen en de S21 Ultra niet. Je moet de stylus dus apart meenemen of een speciale hoes kopen met een uitsparing voor de pen. Dit is minder handig.

Een deel van de features van de S Pen, waaronder gebarenbediening, werkt bovendien alleen op de Note-smartphone. Op de S21 Ultra voelt de pen daarom meer als een extraatje, terwijl hij bij de Note 20 Ultra echt onderdeel uitmaakt van het toestel.

2. Camera’s

Ook de camera’s van de smartphones verschillen. De Galaxy S21 Ultra heeft een 108 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoekcamera en 10 megapixel-zoomcamera’s. Samsung adverteert met maximaal 100x Space Zoom, een feature die je misschien kent van de Galaxy S20 Ultra.

Op de Note 20 Ultra zit ook een 108 megapixel-hoofdcamera, bijgestaan door een 12 megapixel-groothoeklens en 12 megapixel-telelens. Die belooft tot vijftig keer hybride zoom.

Om het overzichtelijk te maken: de Galaxy S21 Ultra kan verder én beter zoomen, wat handig is als je het beeld graag dichterbij haalt. Ook maakt de smartphone betere plaatjes in het donker en zou hij beter moeten focussen, met name van dichtbij. De selfiecamera is ook beter al met al is hij dus veelzijdiger dan de Note 20 Ultra.

3. Specificaties

Een groot verschil tussen de S21 Ultra en Note 20 Ultra is de processor. In de Note 20 Ultra zit een Exynos 990-chip, die de Galaxy S20-reeks ook heeft. De processor is erg krachtig, maar niet de snelste en meest energiezuinige. Voor de S21-serie heeft Samsung een compleet nieuwe chip ontwikkeld, de Exynos 2100. Die is een stuk krachtiger, verbruikt minder stroom en heeft een geïntegreerd 5G-modem voor eveneens betere prestaties.

Hoewel beide smartphones vliegensvlug zijn, is de S21 Ultra hier de winnaar. De betere processor betaalt zich ook na jaren gebruik uit, omdat de smartphone minder snel vertraagt.

Samsung biedt de S21 Ultra overigens aan met 128, 256 en 512GB opslagruimte. De eerste twee modellen hebben 12GB werkgeheugen, terwijl de 512GB-variant over liefst 16GB werkgeheugen beschikt. De Note 20 Ultra heeft 12GB werkgeheugen – ook meer dan genoeg voor soepele prestaties – en 256 of 512GB opslaggeheugen.

De Galaxy S21 Ultra is de eerste smartphone ter wereld met ondersteuning voor wifi 6E. Deze nieuwste wifi-standaard biedt diverse verbeteringen ten opzichte van wifi 6, dat pas in een beperkt aantal (duurdere) smartphones zit. De Note 20 Ultra is er één van. De voordelen van wifi 6E ervaar je alleen met een geschikte smartphone én router. De eerste wifi 6E-routers verschijnen in de lente van 2021 en zijn duur. Voor veel mensen is wifi 6E daarom nog niet belangrijk.

Een ander verschil is de accucapaciteit. De Note 20 Ultra heeft een 4500 mAh-accu, terwijl de S21 Ultra over een 5000 mAh-accu beschikt. De grotere accu draagt bij aan een betere accuduur. Dat is geen overbodige luxe, want de accuduur van de Note 20 Ultra is niet zo goed.

De smartphones laden draadloos en via usb-c even snel op. Een verschil is dat je bij de Note 20 Ultra een 25 Watt-oplader krijgt en dat het doosje van de S21 Ultra alleen een usb-kabel bevat. De oplader moet je zelf regelen. Samsung verdedigt dit besluit door de voordelen voor het milieu uit te leggen.

Meer over de smartphones

Wil je na het lezen van deze vergelijking meer weten over de smartphones? Check dan zeker onze Samsung Galaxy Note 20 Ultra review of lees onze eerste indrukken van de Galaxy S21 (Ultra). De uitgebreide review van de S21 Ultra volgt binnenkort.

De beste deals van een Samsung Galaxy S21 Ultra met abonnement vind je hier. Je kunt de S21 Ultra ook los kopen. Een losse Galaxy Note 20 Ultra in huis halen is natuurlijk ook mogelijk, en goedkoper. Hier check je de beste deals van een Note 20 Ultra met abonnement.

Lees het laatste nieuws over Samsung