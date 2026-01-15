Opgelet: Samsung Galaxy S21 krijgt spoedig geen updates meer

Het zit er bijna op voor de Samsung Galaxy S21-telefoons: binnenkort krijgen ze geen updates meer. Tijd dus om na te denken over een nieuwe smartphone. We zetten een paar alternatieven voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Samsung de Galaxy S21-serie aankondigde. Die bestond toen al uit dezelfde varianten die we vandaag nog steeds zien: de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra.

Inmiddels garandeert Samsung zeven jaar updates voor zijn duurste smartphones, maar dat was toen de Galaxy S21-modellen uitkwamen nog niet zo. Destijds beloofde de fabrikant vijf jaar beveiligingspatches. Je raadt het al: die termijn zit er inmiddels op.

Wanneer Samsung precies stopt met het ondersteunen van deze telefoons is onduidelijk, maar heel lang zal het niet meer duren. De Galaxy S21-toestellen krijgen op het moment van schrijven geen maandelijkse updates meer. Samsung kiest er daarentegen voor om eens per kwartaal een update uit te brengen.

De normale Samsung Galaxy S21

Het is daarom goed om alvast na te denken over een opvolger. Zodra een smartphone geen beveiligingsupdates meer krijgt, wordt hij namelijk kwetsbaar voor hackers. Zeker wanneer je al je bankzaken op het toestel regelt, kan het ronduit gevaarlijk zijn om hem te blijven gebruiken.

Dit zijn wat ons betreft goede alternatieven voor de Galaxy S21.

Samsung Galaxy S25

Als je graag bij Samsung blijft kun je je oude toestel natuurlijk één op één vervangen door een Galaxy S25. Die is in ongeveer dezelfde maten verkrijgbaar als de S21, waardoor de overstap heel soepel zal aanvoelen. Bovendien zijn ze een stuk sneller.

Waarschijnlijk brengt Samsung eind februari al de Galaxy S26-serie uit, dus daar zou je op kunnen wachten. Bedenk je wel dat deze toestellen aanvankelijk behoorlijk aan de prijs zullen zijn.

Omdat de S25’jes al een bijna jaar in de winkels liggen, haal je ze relatief voordelig in huis. Voor de kleinste S25 betaal je momenteel € 598,-, terwijl je voor de S25 Ultra € 919,99 kwijt bent. De S25 Plus is gek genoeg duurder: € 885,-.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 15

Wie een vervanger zoekt voor de S21 Plus of S21 Ultra kan ook naar de OnePlus 15 kijken. Dat is een grote smartphone met een zeer krachtige processor én een enorme accu. Het toestel zal veel langer meegaan dan je huidige smartphone.

De camera’s zijn eerder goed dan geweldig, maar verder is het een echte aanrader. Los koop je de OnePlus 15 voor € 849,-. Hieronder vind je de beste deals als je tegelijk een abonnement afsluit.

Google Pixel 10 Pro

Heb je toch liever een iets kleinere smartphone en wil je juist heel goede camera’s? Dan is de Google Pixel 10 Pro ook een prima opvolger van jouw Galaxy S21. Met zijn 6,3 inch-scherm is hij nog relatief compact en bovendien belooft Google zeven jaar lang updates uit te rollen voor het toestel. Als je graag lang met je smartphone doet is het daarom een heel verstandige keuze. Ook voor AI-functies zit je goed met de Pixel.

Los kost de Pixel 10 Pro € 799,-. Hieronder zie je welke abonnementen je kunt afsluiten in combinatie met dit toestel. De normale Pixel 10 is trouwens ook een prima optie, maar die heeft wel minder goede camera’s.