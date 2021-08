‘Samsung Galaxy S21 geen groot succes: verkoop valt fors tegen’

De Samsung Galaxy S21-reeks heeft het moeilijk. De verkopen van de toestellen vallen tegen en lopen behoorlijk achter op die van de Galaxy S20 en S10.

Samsung Galaxy S21-verkoop valt tegen

Volgens Business Post valt de verkoop van Samsungs belangrijkste high-end smartphones tegen. De Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra verschenen begin dit jaar, maar lijken niet zo populair te zijn als gedacht. De verkoop stelt naar verluidt fors teleur: de S21 zou in de eerste zes maanden minder zijn verkocht dan de Galaxy S20 in 2020. Ook bij de Galaxy S10 wist in 2019 in dezelfde periode meer te verkopen dan de S21.

De bron – Kiwoom Securities – meldt dat de Galaxy S21-telefoons 20 procent minder zijn verkocht dan de Galaxy S20. Vergelijk je de S21 met de S10 van twee jaar geleden, dan is het verschil zelfs 47 procent. Hierbij gaat het dus om de verkoop in de eerste zes maanden na de release van de smartphones.

Wel zouden de Galaxy S21-toestellen in de eerste maanden beter zijn verkocht, mede omdat Samsung er voor koos om ze al in januari in de winkels te leggen. Ter vergelijking: de Galaxy S20 en S10 werden in februari aangekondigd, waarna de release in maart plaatsvond.

De tegenvallende verkoopcijfers hebben mogelijk te maken met de afnemende interesse in de Galaxy S-lijn. Onlangs bleek dat de S21 relatief hard in prijs daalt. Dat lijkt verband te houden met de kleinere vraag naar het toestel.

De Galaxy A-telefoons, zoals de Samsung A52 en A51, zijn daarentegen heel populair. Samsung heeft dit jaar verschillende A-toestellen uitgebracht, waaronder de Galaxy A32 en A72.

Meer over de Galaxy S21 van Samsung

Hoewel de verkoop dus tegenvalt, zijn de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra wel hele goede Android-telefoons. Zo schreven we in onze Galaxy S21 review: ‘De prestaties zijn uitstekend, het scherm ziet er erg goed uit en de accuduur is in orde. Ook over de software zijn we te spreken: de Galaxy S21 is fijn in gebruik en krijgt lang en vaak updates. Dat kunnen we lang niet van iedere high-end Android-telefoon zeggen.’

Ook de dure Galaxy S21 Ultra gooit hoge ogen: ‘De Galaxy S21 Ultra is zonder twijfel de beste en meest uitgebreide Samsung-smartphone tot nu toe. Echt grote minpunten zijn er niet en de verbeteringen die zijn doorgevoerd, zijn slim. De camera’s, waar de Ultra zich voornamelijk op focust, zijn weer een stuk beter en ook op alle andere gebieden is er nauwelijks iets op de telefoon aan te merken.’