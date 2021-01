De Samsung Galaxy S21 bestaat uit drie telefoons en het prijsverschil tussen het meest betaalbare en duurste model is maar liefst 400 euro. Wat krijg je terug voor die meerprijs? Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Samsung Galaxy S21-telefoons.

Lees verder na de advertentie.

Verschillen in de Samsung Galaxy S21-serie

Samsung heeft directe opvolgers voor de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra gepresenteerd. Net als vorig jaar is de Ultra het meest uitgebreid en slaat het Plus-model een brug met de instapvariant. Alhoewel de toestellen qua design grotendeels op elkaar lijken, zijn er wel degelijk verschillen. We zetten de belangrijkste punten op een rijtje.

Scherm: niet gemaakt voor kleine handen

Het eerste dat opvalt zijn de verschillende schermformaten. De Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus zijn met hun schermformaten van 6,2 en 6,7 inch net zo groot als hun voorgangers, de Samsung S20 en Samsung S20 Plus. De opvolger van de Samsung Galaxy S20 Ultra is daarentegen iets kleiner geworden. De S21 Ultra meet met 6,8 inch namelijk 0,1 inch minder dan het topmodel van 2020.

Omdat de schermformaten verschillen, zijn ook de afmetingen anders. De S21 heeft het kleinste display en is dan ook logischerwijs het meest compact. Verkijk je hier echter niet op, want het toestel is alsnog fors en bedienen met één hand behoort niet voor iedereen tot de mogelijkheden. De Samsung Galaxy S21 Ultra is natuurlijk het grootst.

Over de Ultra gesproken, dit toestel spant ook de kroon qua schermkwaliteit. Hij heeft namelijk een QHD-resolutie met pixeldichtheid van 515 ppi, terwijl de S21 en Plus-variant op 421 en 394 uitkomen. Dit betekent dat het Ultra-model de scherpste beelden tevoorschijn tovert.

Gelukkig hebben wel alle toestellen een maximale ververssnelheid van 120Hz. Hierbij ververst het beeld 120 keer per seconde, waardoor animaties heel soepel over het display rollen. De S21 Ultra kan trouwens overweg met de S Pen, het iconische pennetje dat we kennen van de Samsung Galaxy Note-telefoons. Jammer genoeg heeft de stylus op de S21 Ultra wel minder functies dan bij de Note-lijn.

Ook in de behuizing komen we verschillen tegen. De Samsung Galaxy S21 heeft namelijk een plastic achterkant, terwijl het Plus- en Ultra-model met Gorilla Glass Victus van glas zijn. Volgens velen oogt dit stijlvoller.

Camera’s: Samsung legt focus op Ultra

Een belangrijk verschil tussen de Samsung Galaxy S21-toestellen zijn de camera’s. Het instapmodel en de Plus-variant hebben namelijk drie lenzen op de achterkant; de Ultra plakt hier nog een exemplaar bij. Ook de onderlinge verdeling van camera’s wisselt.

Te beginnen met de Samsung S21 en S21 Plus. Deze toestellen hebben een 12 megapixel-groothoeklens en 12 megapixel-hoofdcamera voor het maken van normale kiekjes en groepsfoto’s. De 64 megapixel-telelens gebruik je daarentegen om in te zoomen. Dankzij de 3x optische zoom doe je dit met weinig tot geen kwaliteitsverlies.

De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft ook een 12 megapixel-groothoeklens, maar daar houden de camera-overeenkomsten op. Samsung heeft met deze smartphone namelijk behoorlijk veel meer uitgepakt op cameragebied. Het toestel heeft onder meer een 108 megapixel-hoofdcamera die plaatjes schiet in 27 megapixel omdat de pixels worden samengeperst. Het gevolg? Foto’s bevatten meer detail en ogen daardoor beter. Ook achteraf inzoomen wordt hierdoor makkelijker.

Verder heeft de duurste Samsung Galaxy S21 een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Het kwartet wordt gecomplementeerd door de toevoeging van een vierde lens. Deze tweede 10 megapixel-telelens beschikt over maar liefst 10x optische zoom waardoor je ook op afstand degelijke foto’s maakt.

Ook heeft de S21 Ultra als enige laserautofocus. Dit komt van pas tijdens het maken van portretfoto’s en allerlei augmented reality-apps, zoals de mogelijkheid om virtuele meubels in je woonkamer te plaatsen met de IKEA-app. Ook niet geheel onbelangrijk: de selfiecamera. De instap S21 en S21 Plus maken zelfportretten met een kwaliteit van 10 megapixel. Op de S21 Ultra worden selfies in 40 megapixel gemaakt.

Hardware

Alle drie de toestellen draaien op de Exynos 2100, Samsungs gloednieuwe processor. Deze chip is razendsnel en gericht op veeleisende gebruikers. Ook qua werkgeheugen en opslag hebben we weinig klagen, want de S21 en S21 Ultra hebben 8GB RAM en 128/256GB opslagruimte aan boord.

De S21 Ultra begint bij 12GB RAM, maar het meest uitgebreide model met 512GB opslag heeft 16GB werkgeheugen. Lees je vooraf wel goed in, want de S21-toestellen hebben geen micro-sd-kaartslot. Je kunt dus niet achteraf een extra geheugenkaartje in de smartphones stoppen.

Nog een aandachtspuntje: wil jij je auto (in de toekomst) openen met je smartphone? Dan moet je voor een Samsung Galaxy S21 Plus of Samsung Galaxy S21 Ultra gaan. Het middelste en duurste model zijn namelijk uitgerust met ultra wideband, een hele precieze locatietechniek. Door je telefoon vlakbij het portier van je auto te houden kun je de deur openen zonder sleutels. Onder meer Audi en BMW hebben aangekondigd samen te werken met deze techniek.

Accu en opladen

Hoe groter het scherm, hoe zwaarder een smartphone-accu het heeft. Het is daarom logisch dat Samsung de accucapaciteit van de nieuwe toestellen trapsgewijs heeft opgebouwd. De Samsung Galaxy S21 heeft een accucapaciteit van 4000 mAh, de S21 Plus moet het met 4800 mAh doen en de Ultra-variant spant de kroon met 5000 mAh.

Het trio beschikt gelukkig over snelladen met maximaal 25 Watt aan vermogen. Afhankelijk van het type model zitten de S21-smartphones daardoor in 30 minuten voor ongeveer de helft vol. Dit is wellicht een tegenvaller voor Samsung-fans, want de Samsung Galaxy S20 Ultra kon je met maximaal 45 Watt vermogen snelladen.

Draadloos opladen kan de S21-serie ook, maar dat gaat natuurlijk langzamer dan met een kabeltje. Dankzij Wireless Powershare kun je bovendien andere apparaten (zoals de bijpassende Galaxy Buds Pro-oordopjes) van stroom voorzien door ze op de achterkant van een S21-telefoon te leggen.

Deze vergelijking van de Samsung Galaxy S21 is niet compleet zonder het over Samsungs meest controversiële beslissing te hebben. De reeks wordt namelijk standaard zonder oplader geleverd. Het bedrijf doet dit naar eigen zeggen vanuit milieuoverwegingen. Heb je dus nog geen oplader in huis? Dan moet je die er zelf bij aanschaffen.

Software, 5G en kleuren

De Samsung Galaxy S21-serie draait bij uitkomst op Android 11 met daaroverheen One UI 3.1, Samsungs eigen Android-versie. Het bedrijf belooft drie jaar lang versie-updates uit te brengen. Het lijkt er dus op dat je tot en met Android 14 gebakken zit, of je nou de S21, Plus of Ultra aanschaft.

Ook gaat Samsung de gehele S21-reeks vier jaar lang ondersteunen met beveiligingsupdates. Deze introduceren in tegenstelling tot versie-updates geen nieuwe functies, maar dichten wel gaten in de beveiliging van je smartphone. Verder kunnen alle drie de toestellen overweg met 5G, de nieuwe telecomstandaard die de komende jaren breder in Nederland uitrolt.

Wil je een kleurrijke smartphone? Dan moet je voor de Samsung Galaxy S21 gaan. Deze is namelijk in vier kleuren kopen: grijs, paars, roze en wit. De S21 Plus is in het paars, zilver en zwart verkrijgbaar en de Ultra kun je alleen in het zwart en zilver kopen.

Prijzen

De Samsung Galaxy S21 Ultra is verreweg de beste van het stel, maar ook de duurste. Hij begint bij 1249 euro. Voor de Samsung Galaxy S21 Plus ben je 1049 euro kwijt en de Samsung Galaxy S21 heeft een vanafprijs van 849 euro. De pre-order is begonnen en de eerste toestellen worden op 29 januari uitgeleverd. Vanaf die datum is de hele serie overal verkrijgbaar.

Wil je een van de Samsung Galaxy S21-smartphones kopen? Gebruik dan onderstaande vergelijkers om alle aanbiedingen van webwinkels en providers te filteren op prijs, opslagcapaciteit, kleur en meer. Wij publiceren binnenkort onze reviews van de toestellen, zodat jij weet of ze de moeite waard zijn. Blijf hiervan op de hoogte via de Android Planet-app of nieuwsbrief.

Samsung Galaxy S21 Plus Welke Samsung Galaxy S21 Plus wil je? Selecteer: 128GB 256GB Nieuw los vanaf € 1.049,00 Samsung Galaxy S21 Plus met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 51,50 p/m Abo: € 17,50 p/m Toestel: € 34,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken