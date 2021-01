De populaire Samsung Galaxy S20 is opgevolgd door de Galaxy S21. Laatstgenoemde biedt veel verbeteringen, maar zet op andere punten juist een stapje terug. Android Planet bespreekt de vijf belangrijkste verschillen tussen de Samsung Galaxy S21 en Galaxy S20.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S21 vs Galaxy S20

De Galaxy S21 is Samsungs topsmartphone van 2021 en volgt de Galaxy S20 uit 2020 op. Op het eerste gezicht lijken de toestellen veel op elkaar, maar er zijn genoeg interessante verschillen. Van ontwerpkeuzes tot het updatebeleid en de prijs: Android Planet zet in deze Samsung Galaxy S21 vs Galaxy S20-vergelijking de vijf belangrijkste verschillen onder elkaar.

1. Ontwerp: van glas naar plastic

De Galaxy S21 en S20 lijken veel op elkaar: ze zijn bijna even groot, praktisch even zwaar en allebei stof- en waterdicht. Verschillen zijn er ook. Zo is de Galaxy S20 gemaakt van glas, terwijl zijn opvolger een kunststof achterkant heeft. Minder luxe, maar ook minder gevoelig voor vingerafdrukken.

Een ander opmerkelijk verschil is dat de Galaxy S21 geen micro-sd-kaartslot heeft. Die feature zit wel in de Galaxy S20 en laat je het interne opslaggeheugen uitbreiden. Op de S21 is dit dus niet mogelijk, wat betekent dat je vastzit aan het opslaggeheugen van 128GB of 256GB.

2. Scherm: de S20 toont scherper beeld

Het scherm van de smartphones verschilt ook. Beide Galaxy’s hebben een 6,2 inch oled-display met soepele 120Hz-verversingssnelheid. Op de Galaxy S21 oogt het beeld echter iets minder scherp, wat komt door de lagere resolutie van 2400 bij 1080 pixels (full-hd). De Galaxy S20 toont maximaal 3200 bij 1440 pixels (QHD).

De lagere schermresolutie klinkt als een stap terug, maar in de praktijk is het verschil in scherpte nauwelijks waarneembaar. Je profiteert daarentegen wel van een aanzienlijk langere accuduur omdat het scherm minder pixels hoeft te verlichten.

Het scherm van de Galaxy S21 gebruikt overigens ook een nieuw laagje beschermingsglas, genaamd Gorilla Glass Victus. Dit type glas moet beter kras- en valbestendig zijn, en zit ook in de Galaxy Note 20-serie.

3. Specificaties: snellere processor

Het zal je niet verbazen dat de Galaxy S21 betere specificaties heeft dan de S20. Het nieuwere toestel profiteert van technische verbeteringen, waaronder een gloednieuwe Exynos 2100-processor. Die is sneller, energiezuiniger en ondersteunt standaard 5G. De S21 komt daarom alleen als 5G-versie te koop, terwijl de S20 ook een goedkopere en minder krachtige 4G-variant heeft.

De Galaxy S21 beschikt daarnaast over een snellere vingerafdrukscanner (achter het display) en verbeterde camera’s op de achterkant. De cameraopstelling lijkt veel op de S20 en omvat een 12 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 64 megapixel-zoomcamera. Verwacht daarom geen grote verschillen in de foto- en videokwaliteit.

De Galaxy S20

De Galaxy S21 draait uit de doos op Android 11 en krijgt drie jaar versie-updates. Je kunt dus rekenen op Android 12, 13 en 14. Ook ontvang je vier jaar beveiligingsupdates, dus tot begin 2025.

Samsung hanteert hetzelfde updatebeleid voor de Galaxy S20, maar die is een jaar ouder. Het toestel is geüpdatet van Android 10 naar 11 en kan nog rekenen op versie 12 en 13. De beveiligingsupdates stoppen begin 2024.

Als je zo lang mogelijk updates wil, dan is de S21 de beste keuze. Maar als je verwacht dat je over twee jaar weer een nieuwe smartphone gaat kopen, kun je net zo goed de S20 nemen.

5. Verkoopprijs en -pakket: de S21 is goedkoper

Een opvallend verschil tussen de smartphones is de inhoud van het doosje. Bij de Galaxy S20 krijg je een usb-c-kabel, oplader en setje bedrade oordopjes. De S21 komt met een kleiner doosje en dat heeft een reden: de oplader en oordopjes zijn weggelaten. Beter voor het milieu, maar het betekent wel dat je zelf een oplader moet regelen. Samsung is na Apple de tweede grote smartphonefabrikant die deze keuze maakt.

Tot slot de adviesprijzen van de smartphones. Na jaren van prijsstijgingen pakt Samsung het dit jaar anders aan: de Galaxy S21 is niet duurder, maar juist goedkoper dan zijn voorganger. Voor een losse Samsung Galaxy S21 (128GB) betaal je 849 euro.

De Galaxy S20 met 4G kostte 899 euro en voor de 5G-versie moest je 999 euro neertellen. Nu de S20 is opgevolgd door de S21, daalt hij harder in prijs. Hieronder vind je de scherpste prijzen van de S20, zowel los als in combinatie met een (sim only-)abonnement.

Lees meer over Samsung: