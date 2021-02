De Samsung Galaxy S21 en Xiaomi Mi 11 zijn twee gloednieuwe topsmartphones die allebei 849 euro kosten. Op welke punten verschillen ze van elkaar? In deze Samsung Galaxy S21 vs Xiaomi Mi 11-vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen op een rijtje.

Samsung Galaxy S21 vs Xiaomi Mi 11

Als je 849 euro wil uitgeven aan je nieuwe smartphone, zijn de Samsung Galaxy S21 en Xiaomi Mi 11 twee interessante opties. Android Planet testte beide toestellen en vergelijkt ze in dit artikel op vijf punten.

Onze losse, uitgebreide Samsung Galaxy S21 review kun je hier lezen. De Xiaomi Mi 11 review volgt binnenkort. Hieronder lees je – in willekeurige volgorde – de vijf belangrijkste verschillen tussen de Samsung Galaxy S21 en Xiaomi Mi 11.

1. Formaat en scherm

Leg de S21 en Mi 11 naast elkaar en je ziet het direct: de Mi 11 is aanzienlijk groter. Het toestel heeft namelijk een scherm van 6,8 inch, tegenover 6,2 inch van de S21. Je kunt de Mi 11 daarom niet met één hand bedienen en de S21 wel. Het grotere scherm is wel prettiger als je films kijkt, gamet of met twee handen typt.

De Mi 11 is vanwege zijn grotere behuizing ook een stuk zwaarder dan de S21. Die is met 169 gram relatief licht, terwijl de 196 gram wegende Mi 11 lomper is. Dit komt ook deels omdat de S21 een kunststof achterkant heeft en de Mi 11 van glas is gemaakt.

Beide smartphones hebben overigens een heel fraai amoled-scherm met hoge 120Hz-verversingssnelheid. Het beeld van de Mi 11 oogt wel scherper. Het display kan maximaal een QHD-resolutie van 3200 bij 1440 pixels tonen, tegenover een full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) op de S21. Het verschil zie je in de praktijk nauwelijks, terwijl de QHD-resolutie wel meer stroom verbruikt. Gelukkig kun je op de Mi 11 ook schakelen naar een full-hd-resolutie, zodat de telefoon langer meegaat.

2. Uiteenlopende hardware

Een interessant verschil tussen de smartphones is de processor. De Xiaomi Mi 11 is het eerste toestel met de Snapdragon 888-chip van Qualcomm en de Galaxy S21 pakt de primeur met Samsungs eigen Exynos 2100-chip. Beide processors willen het beste van het beste bieden en zijn gekoppeld aan 8GB werkgeheugen.

In de praktijk zijn de twee toestellen vrijwel even snel en merken we geen prestatieverschillen bij normaal gebruik. Onafhankelijke benchmarks wijzen uit dat de Snapdragon 888 iets krachtiger is op grafisch vlak, wat interessant is als je graag zware games speelt. De Mi 11 heeft op dit vlak dus een streepje voor, maar belangrijker om te weten is dat de S21 alle games ook soepel draait.

Een ander noemenswaardig verschil is dat de S21 standaard over 128GB opslagruimte beschikt, terwijl de Mi 11 256GB heeft. Voor een S21 met 256GB geheugen betaal je een meerprijs van vijftig euro. Beide smartphones missen een micro-sd-slot, wat betekent dat je het geheugen niet kunt uitbreiden.

3. Drie camera’s werken anders

Op de achterkant van de Galaxy S21 en Mi 11 zitten drie camera’s, maar die zijn en doen niet hetzelfde. Zo heeft de S21 een 12 megapixel-hoofdcamera, waar de Mi 11 een 108 megapixel-hoofdcamera gebruikt. Die maakt via een quad-bayer-techniek standaard 27 megapixel foto’s, maar je kunt ook 108 megapixel-plaatjes schieten. De fotokwaliteit is vergelijkbaar en uitstekend, al vinden we dat de S21 het in het donker iets beter doet.

Beide smartphones hebben een groothoeklens voor extra wijde beelden. Op de S21 is dit een 12 megapixel-camera en op de Mi 11 is het een 13 megapixel-camera. Tot slot heeft de S21 een 64 megapixel-telelens voor een paar keer inzoomen met weinig kwaliteitsverlies.

Dit werkt naar behoren en is erg handig, zo schreven we in onze Samsung Galaxy S21 review. De Mi 11 mist een zoomcamera en heeft een 5 megapixel-macrocamera om foto’s van heel dichtbij te schieten. Hoewel de resultaten heel fraai zijn, prefereren wij de zoomcamera omdat die in meer situaties van pas komt.

4. Accuduur en opladen

Omdat de Xiaomi Mi 11 een fors groter scherm heeft, beschikt de smartphone ook over een grotere batterij. De accucapaciteit bedraagt 4600 mAh, tegenover 4000 mAh in de Galaxy S21. Beide smartphones gaan een lange dag mee bij normaal gebruik. Geen groot verschil dus.

Het opladen verschilt wél sterk. De Galaxy S21 komt om het milieu te sparen zonder een oplader en die moet je dus zelf regelen. Het toestel ondersteunt snelladen met maximaal 25 Watt, wat gemiddeld is. Xiaomi levert de Mi 11 inclusief oplader en wel een 55 Watt-exemplaar. Dat is krachtiger dan gebruikelijk en betekent dat de Mi 11 sneller weer vol is.

Beide smartphones kunnen draadloos opladen, waarbij de Mi 11 sneller oplaadt. De maximale draadloze oplaadsnelheid is liefst 50 Watt, al heb je hier wel Xiaomi’s speciale oplaadmat voor nodig. Je kunt de Galaxy S21 draadloos met maximaal 15 Watt opladen. Dat is relatief langzaam, maar prima als je geen haast hebt of vaak je telefoon ‘s nachts weer bijvult.

De Mi 11 en S21 kunnen via omgekeerd draadloos opladen andere smartphones of accessoires van stroom voorzien. Handig om bijvoorbeeld je AirPods Pro op te laden. De Mi laadt het andere apparaat met maximaal 10 Watt op, terwijl de S21 niet verder komt dan 4,5 Watt.

De software is ook een interessant vergelijkingspunt. Beide smartphones draaien uit de doos op Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Samsung legt hier zijn OneUI-softwareschil overheen en Xiaomi gebruikt zijn MIUI-skin. Beide schillen zijn visueel ingrijpend en voegen veel features en apps van de fabrikanten en partners toe. Bij Samsung gaat het bijvoorbeeld om applicaties van Microsoft, terwijl Xiaomi een viertal games vooraf installeert.

Als je een Samsung-smartphone gewend bent, komt de software van de S21 je bekend voor. Ben je onbekend met Xiaomi dan kan MIUI even wennen zijn. Beide schillen zijn gebruiksvriendelijk en naar eigen wens aan te passen.

Samsung wint wel met het updatebeleid. De Galaxy S21 krijgt Android 12, 13 en 14. Xiaomi doet hier voor zover wij weten geen uitspraken over. Eerdere ervaringen wijzen uit dat de fabrikant zijn dure smartphones twee tot drie jaar updatet, maar de onduidelijkheid is minder fijn. Voor beveiligingspatches geldt hetzelfde. Voor de S21 is duidelijk dat hij beveiligingsupdates tot het voorjaar van 2025 ontvangt, maar bij Xiaomi is dit onduidelijk.

Meer over de S21 en Mi 11

De Samsung Galaxy S21 en Xiaomi Mi 11 kosten allebei 849 euro en bieden high-end specificaties in een luxe ontwerp. Zoals je hebt kunnen lezen, verschillen de smartphones op interessante vlakken. De Mi 11 kan sneller draadloos en via de usb-c-poort opladen, komt met een adapter en heeft meer opslaggeheugen.

Daar staat tegenover dat de zoomcamera van de S21 doorgaans nuttiger is dan de macrolens van de Mi 11 en dat de S21 met een duidelijk en goed updatebeleid komt. Hoelang de Mi 11 updates krijgt, is niet duidelijk en dat past niet bij zo’n dure smartphone. Het belangrijkste verschil is het formaat: de S21 is een goede keuze als je een compact toestel zoekt, terwijl de Mi 11 ideaal is voor wie een groot scherm wil.