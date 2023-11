Ook Samsung Galaxy S21, Z Flip 5 en Z Fold 5 krijgen Android 14

De Android 14-trein dendert door: ook de Samsung Galaxy S21-serie, Z Flip 5 en Z Fold 5 krijgen nu een update naar de nieuwste versie van het besturingssysteem.

Android 14 voor Samsung Galaxy S21

Samsung is in hoog tempo zijn smartphones aan het bijwerken naar Android 14: de update is nu beschikbaar voor de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. Ook gebruikers van de vouwbare Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 kunnen aan de slag met de meest recente versie van Android. Die is verpakt in One UI 6, de eigen softwareschil van de fabrikant. Met dank aan Android Planet-lezers Jan, Georg, Dimitri, André, Ard en Rick, die ons hiervan op de hoogte stelden!

De update bevat ook de Android-beveiligingsupdate van november 2023, waardoor je weer goed beschermd bent tegen hackers. Hij is ruim 2GB groot. We raden je daarom aan om hem te downloaden via wifi, zodat je geen grote hap uit je databundel neemt. Maak vooraf ook altijd even een back-up van je smartphone. Dan kom je niet voor vervelende verrassingen te staan als er onverhoopt iets misgaat tijdens de installatie.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Je krijgt automatisch een melding wanneer Android 14 klaarstaat op je Samsung Galaxy S21, Z Flip 5 of Z Fold 5. Als je ongeduldig bent, kun je ook altijd zelf even checken. Open hiervoor de instellingen en ga naar ‘Software-update’. Als de update inderdaad beschikbaar is, tik je vervolgens op ‘Downloaden en installeren’. De rest gaat vanzelf.

Voor de Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 is Android 14 de eerste grote update. Ze worden de komende jaren ook nog bijgewerkt naar Android 15, 16 en 17. Voor de Galaxy S21-serie zou Android 14 weleens de laatste update kunnen zijn. Deze toestellen kwamen begin 2021 uit met Android 11. Destijds garandeerde Samsung drie nieuwe versies van Android voor zijn vlaggenschepen. Inmiddels zijn dat er vier.

Nieuw in Android 14 (en One UI 6)

Android 14 is een relatief kleine update ten opzichte van Android 13. Je kunt het vergrendelscherm aanpassen aan jouw voorkeuren en subtielere flitsmeldingen instellen. One UI 6 brengt ook nog enkele verbeteringen, zoals een fijner snelle instellingen-paneel bovenin het scherm. Ook kiest Samsung voor een nieuw lettertype.

Benieuwd wanneer jouw Samsung-toestel Android 14 krijgt? Het bedrijf heeft een schema vrijgegeven, maar dat is wel onder voorbehoud. Als je een smartphone van een ander merk hebt, kun je een kijkje nemen in ons Android 14-update-overzicht. Daarin houden we bij welke telefoons worden bijgewerkt en welke niet.

Heb jij Android 14 al geïnstalleerd op je Galaxy S21 of andere Samsung-smartphone? En wat vind je van de update? Laat het weten de reacties!

