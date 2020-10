‘Samsung Galaxy S21 wordt zonder oplader en oordopjes geleverd’

Samsung kiest er mogelijk voor om de Galaxy S21, die begin volgend jaar moet verschijnen, zonder oplader en oordopjes te leveren. Daarmee zou het bedrijf grote concurrent Apple volgen.

‘Samsung Galaxy S21 zonder oplader’

De Koreaanse website ChosunBiz meldt dat Samsung ervoor kiest om de Galaxy S21 zonder oplader én oordopjes te leveren. Het bedrijf zou deze accessoires weglaten en alleen een oplaadkabel en simtool in het doosje stoppen. Hiermee volgt de fabrikant Apple, die bij de iPhone 12-telefoons ook het oplaadblokje en de oordopjes weglaat. Dit doet het bedrijf van Tim Cook vanwege milieuoverwegingen.

Het zou een opvallende zet zijn van Samsung om bij zijn volgende vlaggenschip de oplader weg te laten. Na de aankondiging van de iPhone 12 uitte het bedrijf openlijk kritiek op Apple en benadrukte het op social media dat Samsung-telefoons gewoon met een adapter worden verkocht. Het is niet helemaal duidelijk waarom de fabrikant de oplader nu wel zou weglaten; mogelijk neemt Samsung deze keuze ook vanuit milieu-oogpunt, of is dit puur om hogere marges te behalen.

Bij sommige smartphones levert Samsung overigens al niet de snelste oplader mee. De Galaxy S20 Ultra, die begin dit jaar werd uitgebracht, ondersteunt bijvoorbeeld snelladen met 45 Watt, maar in het doosje zit een minder krachtige adapter van 25 Watt. Als je de telefoon op de snelst mogelijke manier wil opladen, moet je de losse adapter los aanschaffen en daardoor betaal je een aantal tientjes extra.

Wat we nog meer weten over de Galaxy S21

Omdat het gerucht van een relatief onbekende website komt, nemen we het vooralsnog met een korreltje zout. De Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra worden waarschijnlijk volgend jaar in januari aangekondigd en dan komen we erachter of Samsung echt de oplader bij zijn nieuwste smartphone achterwege laat.

De afgelopen weken is al het nodige over de Galaxy S21 gelekt. Zo verschenen renders van de aankomende Samsung-smartphone en is ook de Galaxy S21 Ultra te zien op gelekte afbeeldingen. Daarnaast lijkt het erop dat de nieuwe toestellen in zes verschillende kleuren op de markt komen, al weten we nog precies niet wanneer ze worden aangekondigd.

