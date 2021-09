Gerucht: zo groot zijn de accu’s van de Samsung Galaxy S22-modellen

Het lijkt erop dat de accu’s van de Samsung Galaxy S22-serie kleiner worden dan die van de S21. Dat gerucht ging al rond en wordt versterkt door nieuwe informatie van een keuringsinstantie. Dit weten we al.

Lees verder na de advertentie.

‘Kleinere accu’s voor de S22-modellen’

De Chinese keuringsinstantie 3C heeft details gepubliceerd over accu’s van onaangekondigde Samsung-producten. Afgaande op de modelnummers, lijkt het er sterk op dat de accu’s bedoeld zijn voor de Samsung Galaxy S22 Plus en S22 Ultra.

De S22 Plus zou een 4500 mAh-accu krijgen en dat is een stapje terug, want in de S21 Plus zit een 4800 mAh-batterij. Een grotere accu draagt bij aan een langere accuduur. De S22 Ultra zou – net als de S21 Ultra – beschikken over een 5000 mAh-accu.

Van de reguliere Galaxy S22 is nog geen certificering opgedoken. Een doorgaans betrouwbare telecomlekker die op Twitter bekendstaat als Ice Universe claimde onlangs dat de S22 een 3800 mAh-accu krijgt. Dat is minder dan de 4000 mAh-accu in de S21. Ice Universe voorspelde twee weken geleden al dat de S22 Plus en S22 Ultra accu’s van 4600 en 5000 mAh krijgen.

‘Krachtige 65 Watt-oplader in de maak’

Hoewel de accucapaciteit van de S22-reeks dus weinig zou verschillen van de S21-lijn, zou Samsung wel een hele andere oplader ontwikkelen. Al langere tijd gaan er geruchten rond over een 65 Watt-oplader voor de S22-modellen. Die kan de accu aanzienlijk sneller opladen, want de S21-smartphones kunnen met maximaal 25 Watt opladen. Samsung biedt de S20 Ultra aan als smartphone die het snelst kan opladen – met 45 Watt – maar die oplader moet je zelf kopen.

De S21-serie komt dit jaar ook zonder oplaadadapter, volgens Samsung om het milieu te sparen. Grote kans dat de fabrikant aan deze strategie vasthoudt en je in de doos van de S22-toestellen dus alleen een usb-c-kabel vindt.

Release in 2022

De komende maanden zullen er ongetwijfeld nog veel Samsung Galaxy S22-geruchten opduiken. Volgens de laatste berichten start de massaproductie van de smartphones namelijk pas in november en lanceert Samsung de toestellen begin 2022. Dat zou logisch zijn omdat de S21-serie begin dit jaar is uitgebracht.

Volgens de geruchten krijgen de S22-smartphones een nieuwe camera voor betere foto’s in het donker en zou de dure S22 Ultra een speciale zoomcamera hebben.

Interesse in de Galaxy S22 line-up? Download dan de gratis Android Planet-app of schrijf je even in voor onze Android Planet nieuwsbrief. Volg ons natuurlijk ook op Instagram of Facebook en houd de website in de gaten voor het laatste nieuws!

Lees het laatste nieuws over Samsung: