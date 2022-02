De 5 beste alternatieven voor de Samsung Galaxy S22

De kersverse Samsung Galaxy S22 gooit hoge ogen, maar ook de concurrentie staat er goed voor. Welke toestellen kunnen zich meten met het nieuwe vlaggenschip? Dit zijn de beste alternatieven voor de Samsung Galaxy S22.

Kijk ook eens naar deze Samsung Galaxy S22-alternatieven

We moeten de Samsung Galaxy S22-telefoons nog uitgebreid testen, maar onze verwachtingen zijn hooggespannen. Er zwemmen echter meer vissen in de zee.

Wie tegenwoordig op zoek is naar een high-end Android-smartphone heeft opties genoeg. Het leek ons daarom interessant om enkele interessante alternatieven voor de Samsung Galaxy S22 op een rij te zetten. De toestellen staan op willekeurige volgorde.

1. Samsung Galaxy S21

Is het vreemd om de voorloper van een smartphone als alternatief aan te raden? Misschien, maar de Samsung Galaxy S21 was en is een uitstekende telefoon. Sterker nog: de verschillen met de opvolger zijn zeker niet onoverbrugbaar.

De Samsung Galaxy S22 zet vooral grote stappen op cameragebied. Het nieuwe toestel heeft namelijk een 50 megapixel-hoofdcamera, daar waar de S21 het met ‘slechts’ 12 megapixel moet doen. Verder is de telelens opgepoetst en wordt de S22 aangedreven door de Exynos 2200-chip, die net iets krachtiger is dan de Exynos 2100-variant van de S21-lijn.

Afgezien daarvan lijken de toestellen behoorlijk op elkaar. De schermgrootte (en resolutie) is nagenoeg identiek, aan het design is weinig gesleuteld en beide smartphones kunnen nog jaren mee. De S21 wordt bijvoorbeeld nog jaren met software-updates bijgewerkt en heeft zelfs een grotere accu dan zijn opvolger: 4000 tegenover 3700 mAh.

Bijkomend voordeel van het oude model kopen: een gunstiger prijskaartje. De Samsung Galaxy S21 is de afgelopen maanden flink in prijs gedaald en daar gaat, met de naderende release van de Samsung Galaxy S22, voorlopig geen verandering in komen.

Een Samsung Galaxy S21 met abonnement is inmiddels flink in prijs gedaald. Een losse Samsung Galaxy S21 is ook voor veel minder dan de adviesprijs verkrijgbaar. Vind de beste deal met onderstaande prijsvergelijker.

2. OnePlus 9 Pro

Omdat de OnePlus 10 Pro nog niet officieel in Nederland verkrijgbaar is, moeten we het voorlopig doen met de OnePlus 9 Pro. Dat is allesbehalve een straf, want dit toestel uit 2021 heeft een indrukwekkende prijs-kwaliteitsverhouding.

De OnePlus 9 Pro heeft erg krachtige hardware (Snapdragon 888), een fors (maar prachtig) 6,78 inch-amoled-scherm met 120Hz-ververssnelheid en in totaal vijf camera’s aan boord, waarvan vier op de achterzijde.

Het toestel maakt dan ook keurige kiekjes, maar wanneer fotografie je grootste passie is kun je waarschijnlijk beter voor een ander toestel gaan, zoals de Pixel 6 Pro. Dit toestel staat bekend om zijn indrukwekkende foto’s en video’s. De cameraprestaties van de Samsung Galaxy S22 Ultra moeten we nog testen.

Ook fijn: het OnePlus-toptoestel van 2021 kan snelladen met maximaal 65 Watt aan vermogen. Dankzij deze snelheid zit je accu ongeveer binnen 30 tot 45 minuten helemaal vol. En gelukkig maar, want de accuduur is één van de grote nadelen aan de OnePlus 9 Pro. Het toestel gaat ongeveer een dag mee op een volle accu, maar niet meer dan dat.

Een losse OnePlus 9 Pro is vanaf ongeveer 740 euro verkrijgbaar. Ben je op zoek naar een OnePlus 9 Pro met abonnement? Gebruik dan onze prijsvergelijker om een bijpassend pakket uit te zoeken.

3. Google Pixel 6 (Pro)

Hij is wat lastiger in Nederland verkrijgbaar, maar voor een select publiek kan de Google Pixel 6 (Pro) een interessant alternatief voor de Samsung Galaxy S22 zijn.

Googles stokpaardje doet bijvoorbeeld uitstekende zaken op cameragebied. De Pixel 6 heeft twee camera’s achterop, een 50 megapixel primaire lens en 12 megapixel-groothoeklens, en gebruikt slimme software om plaatjes nog fraaier te maken.

Kies je voor de betere (en duurdere) Google Pixel 6 Pro, dan heb je ook een telelens (48 megapixel) met 4x optische zoom tot je beschikking. Hierdoor haal je het beeld dichterbij met nagenoeg geen kwaliteitsverlies.

De standaard Google Pixel 6 heeft een 6,4 inch-scherm (90Hz ververssnelheid), 4614 mAh-accu en hij draait op Googles zelfgemaakte Tensor-chip. De Google Pixel 6 Pro doet hier een schepje bovenop en is vooral een interessant alternatief voor de Samsung Galaxy S22 Plus of S22 Ultra. Googles Pixel 6 Pro heeft een 6,71 inch-scherm mét 120Hz-ververssnelheid, 5000 mAh-batterij en zoals gezegd vier camera’s in totaal.

De Google Pixel 6-serie kampte rondom de lancering met wat problemen, maar die lijken inmiddels grotendeels opgelost te zijn. Een ander aandachtspunt is software. Bizar genoeg is het updatebeleid van Samsung inmiddels beter dan dat van Google, de maker van Android. Aan de andere kant: de Pixel 6-telefoons draaien op een kale versie van Android 12, tot plezier van velen.

Wie de Google Pixel 6 of 6 Pro wil kopen moet goed zoeken, omdat het toestel hier niet verkrijgbaar is. Er zijn wel winkels die de telefoons via grijze import in Nederland aanbieden. Die shops vind je in onderstaande prijsvergelijkers.

4. Xiaomi Mi 11 Ultra

De Mi 11 Ultra laat zien waartoe fabrikant Xiaomi allemaal in staat is. Het vlaggenschip heeft indrukwekkende hardware aan boord, laadt ontzettend rap op (met 67 Watt-vermogen) en het camerasysteem is heel geavanceerd. Verder heeft het toestel enkele interessante kenmerken, zoals een tweede schermpje achterop en het feit dat de behuizing van keramiek is.

Klinkt goed, toch? Het grootste nadeel van de Xiaomi Mi 11 Ultra heeft dan ook niet zozeer met het toestel te maken, maar met de verkrijgbaarheid. Xiaomi bracht een beperkte oplage in Nederland uit omdat de Mi 11 Ultra, met zijn adviesprijs van 1199 euro, geen telefoon voor de massa is.

Met zo’n prijs neemt de Xiaomi Mi 11 Ultra het duidelijk tegen de Samsung Galaxy S22 Ultra op. Is dit je net te gortig? Overweeg dan de ‘gewone’ Xiaomi Mi 11 eens, die meer in de prijsklasse van de Samsung Galaxy S22 valt.

Wil je de Xiaomi Mi 11 Ultra kopen? Met een refurbished-exemplaar heb je de meeste kans. Gebruik onderstaande prijsvergelijker om de beste deal te vinden.

Xiaomi Mi 11 Ultra prijzen vergelijken Bekijk product Los refurbished v.a. € 1.048,99 Refurbished

5. Oppo Find X3 Pro

Tot slot is ook de Find X3 Pro het overwegen waard. Oppo’s topmodel van 2021 heeft een prachtig oledscherm (met 120Hz-ververssnelheid) en krachtige hardware onder de motorkop. De Snapdragon 888-chip heeft maar liefst 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslag.

Ook tof: snelladen gaat met maximaal 65 Watt waardoor de 4500 mAh binnen de kortste keren vol zit. Verder heeft Oppo de laatste jaren goede stappen gezet met ColorOS, de ‘schil’ die over Android ligt, maar niet iedereen is van dit systeem gecharmeerd.

Een ander belangrijk aandachtspunt is het updatebeleid. De Oppo Find X3 Pro wordt zeker weten tot en met Android 13 bijgewerkt, maar hoe de zaken er daarna voorstaan is minder duidelijk.

Via onze prijsvergelijker vind je de beste deal voor wanneer je op zoek bent naar een losse Oppo Find X3 Pro. Ook wanneer je een Oppo Find X3 Pro met abonnement zoekt helpen we je graag verder.

Welke Samsung Galaxy S22-alternatieven mis jij?

Mis jij een smartphone in het rijtje? Laat dan van je horen door een reactie achter te laten.

Wij hebben de Samsung Galaxy S22-serie al even mogen testen en onze eerste bevindingen lees je in de preview. De reviews, waarvoor we de toestellen uitgebreid testen, komen binnenkort online.

