Downloaden maar: Android 14 rolt uit voor de Samsung Galaxy S22

Wie een Samsung Galaxy S22 in huis heeft, kan vanaf nu Android 14 downloaden. De update brengt ook One UI 6 naar je smartphone. De installatie is heel eenvoudig.

Android 14 beschikbaar voor de Samsung Galaxy S22

Eind oktober rolde Android 14 al uit voor de Samsung Galaxy S23-smartphones en nu is het de beurt aan hun voorgangers. Ook de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra ontvangen een update naar de nieuwste versie van het besturingssysteem. Veel dank aan lezers Rinus en Jurgen, die ons hiervan op de hoogte stelden!

Het softwarepakket is ongeveer 3GB groot. Als de update voor je beschikbaar is, ontvang je automatisch een bericht. Ben je ongeduldig? Dan kun je ook handmatig checken of Android 14 al is uitgebracht voor jouw Samsung Galaxy S22. Dat doe je door de instellingen te openen en naar ‘Software-update’ te gaan. Wanneer je op ‘Downloaden en installeren’ klikt, gaat de rest vanzelf.

De Samsung Galaxy S22 Ultra

Omdat het zoals gezegd een flink pakket is, raden we aan om de software via wifi te downloaden. Zo voorkom je dat je direct door je databundel heen bent. Maak daarnaast een back-up van je smartphone.

Zo gaan er geen belangrijke files verloren als er iets tijdens het updaten iets misgaat. Klaar om te installeren? Leg je smartphone dan aan de oplader, zodat je niet zonder accusap komt te zitten.

Android 14 is een relatief kleine update. Je kunt bijvoorbeeld het vergrendelscherm aanpassen aan jouw wensen en subtielere flitsmeldingen instellen. Daarnaast focust Google vooral op het verder verbeteren van privacy en toegankelijkheid. Meer informatie lees je in onze review van Android 14.

Deze update brengt ook One UI 6 naar je Galaxy S22. Dat is de softwareschil die Samsung over Android heen legt. Het ‘Snelle instellingen’-paneel is vernieuwd, zodat je gemakkelijk toegang hebt tot veelgebruikte functies.

Samsung rolt de nieuwe versie van Android de komende weken uit naar veel meer smartphones. Het bedrijf deelde eerder een overzicht met data, maar dat lijkt niet helemaal te kloppen.

Heb jij Android 14 al geïnstalleerd op je Samsung Galaxy S22? Wat vind je van de nieuwe functies? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel!

