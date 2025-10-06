Populaire Samsung Galaxy S22 en meer krijgen nu Android 16

Heb jij nog een Samsung Galaxy S22 (Plus/Ultra) in je broekzak? Dan staat er een grote Android-update op je te wachten.

Samsung Galaxy S22-serie krijgt Android 16

Nog geen maand geleden begon Samsung met de uitrol van One UI 8, gebaseerd op Android 16. Waar de update als eerst verscheen op de nieuwere modellen, mogen de afgelopen weken steeds meer oudere Samsungs de Android-versie verwelkomen. Nu is het tijd voor de Samsung Galaxy S22-serie.

Android Planet-lezer Doortje laat ons weten dat de Android 16-update klaarstaat op haar Samsung Galaxy S22 Ultra. Hiermee begint de laatste golf van updates voor S-toestellen. De Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra zijn namelijk de laatste vlaggenschepen van Samsung die in aanmerking komen voor One UI 8.

Lezer Twan liet ons daarnaast weten dat de Galaxy A34 de Android 16-update ook binnen heeft. Uit een eerder gedeeld update-schema blijkt dat de populaire Galaxy S21 FE de Android 16 pas in november mag verwachten. Heb jij een ander Samsung-toestel dat de Android 16-update binnenkrijgt? Laat het ons weten via onze Tip de Redactie-pagina.

Heb je een Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra in je broekzak? Dan is het binnenkort tijd om over te stappen op een nieuwe smartphone, want jouw telefoon blijft hangen op Android 15. Voor de Galaxy S22-serie is One UI 8 met Android 16 dan ook de laatste grote beloofde update.

De vernieuwingen in One UI 8

Waar One UI 7 vorig jaar grote veranderingen introduceerde, zoals een compleet nieuw design, is One UI 8 een kleinere update. Zo worden de Now Bar- en Now Brief-functies uitgebreid en heb je meer mogelijkheden om het vergrendelscherm aan te passen.

One UI 8 werkt daarnaast beter op grotere schermformaten, zoals die van tablets en opvouwbare smartphones. Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor Galaxy AI. Dit zijn de features van Samsung die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

