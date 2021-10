‘Samsung Galaxy S22 krijgt andere beeldverhouding dan voorgangers’

Gelekte foto’s van Galaxy S22 (Plus)-screen-protectors tonen een breder, korter scherm. Het lijkt erop dat Samsung de beeldverhouding van de toestellen heeft aangepast.

Scherm van Galaxy S22 wordt breder en korter

De Samsung Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus krijgen een nieuwe beeldverhouding van 19,5:9. Hierdoor worden de schermen breder en korter dan het 20:9-scherm van de Galaxy S21. Dat blijkt uit gelekte foto’s, die bekende bron Ice Universe deelde via Twitter. Op de foto’s zijn screen-protectors voor de nieuwe Samsung-toestellen te zien.

De nieuwe beeldverhouding is geen drastische verandering, maar toch is de aanpassing opvallend. Smartphone-fabrikanten rekten de schermen van hun toestellen de afgelopen jaren namelijk steeds verder uit. Een smaller ontwerp maakt one-handed-use van 6 inch-schermen immers makkelijker. Samsung neemt nu voor het eerst een stapje terug.

Een langere beeldverhouding – zoals we deze van menig moderne smartphone gewend zijn – heeft voor- en nadelen. Het grootste voordeel is gebruiksvriendelijkheid. De YouTube-kijkervaring gaat echter achteruit, omdat de meeste video’s en films in 16:9 geschoten zijn. Hierdoor ontstaan er dikke, vette zwarte randen aan de zijkanten van het scherm.

Meer over de Galaxy S22-serie

Samsung presenteert haar nieuwe S22-smartphones waarschijnlijk ergens in februari. Dankzij geruchten weten we al een hoop over de nieuwe Samsung-vlaggenschepen. Zo bestaat de S22-serie zoals we gewend zijn uit drie toestellen: de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra. Het duurste model krijgt een Galaxy Note-achtig ontwerp en een ingebouwde S Pen.

Samsung gaat de Galaxy S22 (Plus) voorzien van een 50 megapixel-hoofdcamera, claimde een anonieme bron afgelopen zomer. We nemen dit met een korreltje zout, maar hopen uiteraard dat het gerucht klopt. De huidige S22 en S22 Plus hebben ‘slechts’ een 12 megapixel-hoofdcamera. Hoewel megapixels niet alles zeggen, leidt een hogere resolutie tot meer details in foto’s en video’s.

Overige hardware-informatie over de Galaxy S22-serie is nog vrij onduidelijk. Uiteraard geeft Samsung de processor weer een flinke upgrade. Naar verwachting stopt Samsung de nieuwe Exynos 2200-chipset in de nieuwe toestellen. We hopen dat de smartphones niet al te veel gaan lijden onder de aanhoudende chiptekorten.

