Dankzij een nieuw gerucht weten we mogelijk al iets over de camera´s van de Samsung Galaxy S22. Het aankomende vlaggenschip zou onder meer een nieuwe hoofdcamera van 50 megapixel krijgen.

Samsung Galaxy S22-camera maakt kiekjes in 50 megapixel

Samsung gaat de Galaxy S22 voorzien van een gloednieuwe 50 megapixel-hoofdcamera, zo meldt lekker FrontTron op Twitter. Hij is geen hele bekende insider en omdat ‘ie in de tweet aangeeft dat we de informatie met een korreltje zout moeten nemen, is het de vraag of het gerucht klopt. De 50 megapixel-hoofdcamera zit waarschijnlijk op de reguliere S22 en het grotere Plus-model. Hoe het met de cameralenzen van de S22 Ultra zit, weten we nog niet.

Een primaire camera van 50 megapixel is op papier een flinke verbetering, omdat de Samsung S21 en S21 Plus een hoofdcamera van slechts 12 megapixel hebben. Omdat de resolutie hoger is, zijn beelden scherper en presteert de camera mogelijk beter in het donker. Het is echter nog onduidelijk welke cameraverbeteringen Samsung daadwerkelijk gaat doorvoeren op de Galaxy S22.

Daarnaast zou het nieuwe vlaggenschip een groothoeklens van 12 megapixel hebben, net als de huidige S21-telefoons. De telelens is wel anders: Samsung zou bij de S22 kiezen voor een 12 megapixel-camera met 3x optische zoom. De Galaxy S21 en S21 Plus hebben een 64 megapixel-lens, maar de 3x zoom wordt bereikt door hard- en software te combineren. In theorie zou de Samsung S22 daarom mooiere ingezoomde foto’s moeten maken.

Wat we nog meer weten over de Samsung S22

Hoewel de aankondiging van de Samsung Galaxy S22 nog wel even op zich laat wachten, weten we al wel het één en ander over de smartphone. Zo zouden de S22 en S22 Plus kleiner zijn dan hun voorgangers doordat de schermen compacter worden. Naar verluidt gaat het om een 6,06 inch-scherm voor de reguliere S22 en een 6,55 inch-display bij de Plus-versie.

Daarnaast zijn beide toestellen mogelijk voorzien van een plastic achterkant. Dit kennen we van de S21, maar de S21 Plus heeft nog wel een luxere glazen achterzijde. We verwachten dat de duurdere S22 Ultra wel volledig van glas is gemaakt en opnieuw het grootste scherm heeft. De smartphone zou bovendien een zoomcamera hebben met een opvallende ‘continuous optical zoom’-functie.

De Samsung Galaxy S22 wordt hoogstwaarschijnlijk begin volgend jaar aangekondigd, waardoor het nog wel even duurt voordat we het nieuwe vlaggenschip gaan zien. Samsung komt eerst nog met de Galaxy S21 FE, een goedkopere versie van de S21. Deze telefoon volgt de S20 FE van vorig jaar op en wordt naar verwachting over een paar maanden onthuld. In het Samsung Galaxy S21 FE-geruchtenoverzicht zetten we de verwachtingen alvast op een rijtje.

