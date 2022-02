Samsung Galaxy S22 camera: de verbeteringen op een rijtje

Samsung heeft flink gesleuteld aan de camera’s van de Galaxy S22-modellen. Wil je weten wat de belangrijkste verbeteringen zijn? We zetten ze voor je op een rijtje.

Zo heeft Samsung de camera van de Galaxy S22 verbeterd

De Samsung Galaxy S21 had natuurlijk prima camera’s, maar een grote stap vooruit wisten ze niet te zetten. De Samsung Galaxy S22 en S22 Plus leggen de lat wél een stuk hoger. De primaire camera gaat van 12 naar 50 megapixel en bovendien is de sensor ongeveer 23 procent groter. Standaard worden er 4 pixels samengesmolten tot ééntje, wat voor betere en scherpere kiekjes moet zorgen. Zeker als je fotografeert bij weinig licht.

De 12 megapixel-ultragroothoeklens lijkt gelijk te zijn aan vorig jaar, maar de telecamera is ook nieuw. De S21 had een 48 megapixel-telelens die qua beeldhoek nauwelijks verschilde van de normale camera. Het zoomen gebeurde voornamelijk door een deel van het beeld uit te snijden. Dit keer is er een ‘echte’ 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom aanwezig. Vermoedelijk is dat hetzelfde exemplaar dat we ook in de Galaxy S22 Ultra aantreffen.

S22 Ultra heeft grotendeels dezelfde hardware

De Samsung Galaxy S22 Ultra is het vlaggenschip van de serie. Toch is er bij dit model veel minder veranderd dan bij zijn goedkopere familieleden. De primaire camera heeft nog altijd een resolutie van 108 megapixel, al gaat het wel om een nieuwe versie van deze sensor met verbeterde optische beeldstabilisatie. Verder lijkt er ook bij dit model nauwelijks gesleuteld aan de 12 megapixel-ultragroothoeklens.

Daarnaast biedt de S22 Ultra weer twee telelenzen: eentje waarmee je 3x inzoomt en eentje waarmee je dat liefst 10x doet. Het gaat verrassend genoeg om kleinere sensoren dan vorig jaar, maar dat compenseert Samsung vermoedelijk met software.

Overigens heeft Samsung de camera’s in de Galaxy S22-serie voorzien van ‘Super Clear Glass’. Dat moet de vervelende lens flare tegengaan waar veel smartphones last van hebben. Of dat een beetje lukt, lees je binnenkort natuurlijk in onze reviews.

Verbeterde software zie je vooral ‘s nachts

Samsung blaast hoog van de toren over de software van de Galaxy S22-modellen. Vooral in het donker hebben de nieuwe telefoons een streepje voor. Zo kun je nu zelfs ‘s nachts gebruikmaken van de portretmodus, zodat je foto’s maakt met een mooie vervaagde achtergrond.

Verder zou de portretmodus overdag ook beter moeten werken. Volgens Samsung kan de camera van de Galaxy S22 nu individuele haartjes herkennen en bepalen of deze scherp of juist onscherp moeten zijn.

De grootste software-verbetering van de S22 Ultra lijkt Nightography. Dat is simpelweg de nieuwe naam die Samsung heeft bedacht voor de verbeterde Nachtmodus. Het toestel maakt meerdere foto’s achter elkaar en gooit de mislukte kiekjes weg. De overgebleven beelden worden samengevoegd tot één foto, die Kunstmatige Intelligentie nog verder verbetert. Of dat meer is dan marketingpraat, gaan we natuurlijk zelf bekijken…

