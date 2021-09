Dit concept van de Samsung Galaxy S22 maakt ons erg hebberig

We hebben nog even geduld nodig voordat we we de Samsung Galaxy S22 in levende lijve zien. Een mens mag echter dromen – en van dit concept worden we bij Android Planet erg vrolijk.

Concept van Samsung Galaxy S22 oogt modern en strak

De Samsung Galaxy S-smartphones blijven enorm populair. Ieder jaar verkoopt Samsung er miljoenen. Het is dan ook altijd spannend wat de volgende generatie voor ons in petto heeft. LetsGoDigital is met een concept van de Samsung Galaxy S22 Plus aan de slag gegaan – en ons hoor je niet klagen.

We hebben al een aantal geruchten over de Samsung Galaxy S22 voorbij zien komen, maar veel over het toestel is nog niet bekend. Niemand weet dan ook hoe de toestellen er ongeveer uit zullen zien. Dit concept borduurt voort op het ontwerp van de Galaxy S21-serie. Het camera-eiland loopt opnieuw over in de rand van het toestel, maar is een stuk groter geworden.

Felle kleuren en dunne schermranden

Kleuren van nieuwe smartphones zijn altijd een belangrijk aandachtspunt. Vaak is een nieuwe kleur een van de meest opvallende aanpassingen ten opzichte van een ouder model. De maker van dit concept heeft gekozen voor felle kleuren en roségouden accenten. Ook zien we de veelgeprezen Phantom Black-kleur van de Galaxy S21 Ultra terug.

Verder valt het scherm op. De schermranden van de Galaxy S22 Plus in dit concept zijn ongekend dun. Onlangs verscheen er een gerucht over een nieuwe schermtechniek van Samsung, die ultra-dunne schermranden mogelijk zou maken. De kans dat we deze techniek al in de Galaxy S22-serie gaan zien is echter klein. Bekijk hieronder de bijbehorende 3D-animaties van het Samsung Galaxy S22 concept.

