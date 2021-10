‘Design Samsung Galaxy S22 lijkt op dat van de iPhone 13’

Speelt Samsung leentjebuur bij Apple? Volgens een nieuw gerucht lijkt het design van de Samsung Galaxy S22 en S22 Plus sterk op dat van de iPhone 13.

‘Samsung Galaxy S22 krijgt herkenbaar design’

Over een paar maanden presenteert Samsung de Galaxy S22-serie. Twee van de drie smartphones krijgen volgens de bekende lekker Ice Universe een wel erg herkenbaar ontwerp. Het design van de Samsung Galaxy S22 en S22 Plus zou namelijk sterk lijken op dat van de iPhone 13. Deze insider heeft het vaak bij het rechte eind, dus we nemen dit gerucht zeker serieus.

Mocht je je al bijna verslikken in je koffie: nee, Samsung zal geen notch toevoegen aan de Galaxy S22. Wel krijgen de genoemde modellen een volledig vlak display. Daarnaast zou Samsung de schermranden net als Apple helemaal symmetrisch maken. Ze zijn dus aan alle kanten even groot. De Samsung Galaxy S21 heeft aan de onderkant nog een iets dikkere rand, een zogenaamde ‘kin’.

Eerder verschenen deze renders van de Samsung Galaxy S22 Plus

Het duurste model uit de serie, de Samsung Galaxy S22 Ultra, blijft zich wel onderscheiden van de concurrent uit Cupertino. De Ultra heeft waarschijnlijk nog steeds gebogen schermranden, waardoor het display over de zijkanten heen lijkt te vloeien. Dat geeft dit toestel een wat luxere uitstraling.

Meer over de Samsung Galaxy S22

Samsung presenteert de S22-smartphones waarschijnlijk begin volgend jaar. Inmiddels denken we al vrij veel te weten over de nieuwe toestellen. We hebben de belangrijkste geruchten over de Samsung Galaxy S22 dan ook voor je verzameld.

Op cameragebied lijken vooral de goedkopere modellen een flinke stap te zetten. De Samsung Galaxy S22 en S22 Plus zouden een 50 megapixel-hoofdcamera aan boord hebben. Die moet met name in het donker betere plaatjes schieten. Volgens Ice Universe krijgt de Samsung S22 Ultra ongeveer dezelfde lenzen als zijn voorganger. Wel zou de primaire 108 megapixel-camera verbeterd zijn.

