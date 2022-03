Samsung Galaxy S22 design: dit is er nieuw

De Samsung Galaxy S22 lijkt behoorlijk op zijn voorganger, maar toch is er wel het één en ander veranderd. In dit artikel lopen we het nieuwe design van de Samsung Galaxy S22 met je langs.

Dit is er nieuw aan het design van de Samsung Galaxy S22

Met de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus bouwt Samsung duidelijk voort op het design van de Galaxy S21. Zo lijkt het camera-eiland onderdeel van de behuizing, wat er naar onze mening erg mooi uitziet. Dat eiland heeft nu bij veel varianten dezelfde kleur als de rest van de behuizing. Bij de S21 bracht Samsung nog vaak een accent aan door voor een iets andere tint te kiezen bij de camera’s.

Zowel de S22 als de S22 Plus zijn kleiner dan hun voorganger. Dat komt omdat de schermen wat zijn gekrompen, maar ook omdat Samsung de ‘kin’ aan de onderkant heeft weggewerkt. Daarmee zijn de randen van het display eindelijk aan alle kanten precies even dik. Die symmetrie kunnen wij hier bij Android Planet in ieder geval erg waarderen. Het scherm is marginaal breder dan bij de S21-modellen, maar daar zul je waarschijnlijk weinig van merken.

Ook fijn is dat de Samsung Galaxy S22 weer een glazen achterkant heeft. Bij de S21 gaf Samsung het basismodel een behuizing van polycarbonaat (plastic) en dat kan eigenlijk niet in deze prijsklasse. Glas heeft zeker nadelen, maar voelt gewoon een stuk meer premium dan plastic.

Wie de Galaxy S22 van de zijkant bekijkt ziet eveneens wat verschillen. Het metalen frame bedekt nu de gehele randen. Bij de S21 kromde de achterkant over het frame heen, dat daardoor een stuk smaller was. Het nieuwe design van de Samsung Galaxy S22 is simpeler en strakker.

Betere bouwkwaliteit

Samsung legt bij de Galaxy S22 verder veel nadruk op de bouwkwaliteit. Zo zijn zowel de voor- als de achterkant voorzien van Gorilla Glass Victus Plus. Dat moet ongeveer 10 procent sterker zijn dan gewoon Gorilla Glass Victus, dat we op de S21 aantroffen.

Ten slotte buigt de S22 minder snel door dan zijn voorganger. Dat heeft niet alleen met het bredere frame te maken, maar ook met gebruik van Armor Aluminium. Dat nieuwe materiaal is een stuk steviger, waardoor je hopelijk langer van je smartphone kunt genieten.

Binnenkort verschijnt onze review van de normale Galaxy S22, maar met de Ultra zijn we al uitgebreid aan de slag geweest. Als onze ervaringen lees je dan ook in de Samsung Galaxy S22 Ultra review. Kijk je liever, check dan onderstaande videoreview.

