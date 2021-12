‘Samsung Galaxy S22 kan mogelijk draadloos opladen met 25 Watt’

Samsung werkt aan een draadloze lader met een vermogen van 25 Watt. Dat is interessant, want de huidige smartphones van het merk halen hooguit 15 Watt. Mogelijk is het apparaat bedoeld voor de Samsung Galaxy S22, die in dat geval veel sneller draadloos kan opladen dan zijn voorganger.

‘Draadloos opladen stuk sneller op Samsung Galaxy S22’

Draadloos laden is handig, maar gaat doorgaans een stuk trager dan je smartphone gewoon aan het stopcontact hangen. Daar komt gelukkig wel langzaam verandering in. Samsung werkt volgens Android Authority aan een lader waarmee je een snelheid haalt van 25 Watt.

Het huidige topmodel van Samsung, de Galaxy S21 Ultra, kan maximaal 15 Watt aan. De website speculeert daarom dat het apparaat is bedoeld voor de aankomende Samsung Galaxy S22-modellen, die in dat geval veel rapper draadloos kunnen opladen dan hun voorgangers. Het zou wel kunnen dat alleen de Galaxy S22 Ultra deze snelheid haalt. Eerder lazen we al het gerucht dat dit nieuwe vlaggenschap bedraad kan snelladen met 45 Watt.

Render van de Samsung Galaxy S22

Andere fabrikanten halen overigens al hogere snelheden. Zo kun je de OnePlus 9 Pro draadloos opladen met 50 Watt. Als je niet maalt om een kabeltje kun je de Xiaomi 11T Pro zelfs van vers accusap voorzien met 120 Watt. Zo zit je toestel binnen een minuut of 20 weer helemaal vol.

Mogelijk kiest Samsung voor een relatief behoudende koers vanwege het debacle met de Galaxy Note 7. De accu van dat toestel ontplofte bij meerdere gebruikers, waardoor de smartphone uiteindelijk van de markt gehaald werd.

Meer over de Samsung Galaxy S22

Samsung presenteert de Galaxy S22-serie waarschijnlijk in februari volgend jaar. De smartphones worden volgens geruchten ongeveer net zo duur als hun voorgangers. Aan het ontwerp van de gewone S22 en de S22 Plus verandert vermoedelijk niet zo veel. Ze zouden wel een verbeterde 50 megapixel-camera krijgen. De Galaxy S21 en S21 Plus moeten het doen met slechts 12 megapixel.

Het topmodel gaat wel op de schop. De Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt volgens renders een Galaxy Note-achtig ontwerp met plek voor de S Pen. Er komt waarschijnlijk geen ‘echt’ Galaxy Note-toestel meer. In plaats daarvan concentreert Samsung zich op vouwbare telefoons als de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3.

