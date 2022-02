Het klinkt vreemd, maar de Samsung Galaxy S22 komt deels uit de oceaan. Dat heeft alles te maken met de nieuwe duurzaamheidsambities van het bedrijf. Zo heeft Samsung de Galaxy S22 duurzamer gemaakt.

Samsung Galaxy S22 is duurzamer geworden

Vorige week onthulde Samsung de Galaxy S22-reeks, die uit drie toestellen bestaat. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd, bijvoorbeeld op cameragebied. Fabrikanten denken doorgaans minder aan de duurzaamheid van een nieuwe telefoon, al zouden ze dat eigenlijk wel moeten. Gelukkig staat de nieuwe Galaxy-reeks er op dit vlak beter voor dan vorige smartphones.

Naar eigen zeggen is de Galaxy S22 Samsungs duurzaamste telefoon ooit. Dit heeft vooral te maken met de gebruikte materialen. Samsung heeft bijvoorbeeld afgedankte visnetten in het toestel verwerkt. Zo’n twintig procent van de key bracket, een klein maar cruciaal component, bestaat uit gerecycled plastic afval uit de oceaan.

Plasticsoep in de oceaan

Door samen te werken met partners zamelt de telefoonmaker zwervende visnetten in om die vervolgens te recyclen. Dat is belangrijk, want afgedankte visnetten kunnen heel gevaarlijk zijn. Volgens het Wereldnatuurfonds laten vissers jaarlijks zo’n 500.000 tot 1 miljoen ton aan vismateriaal in de oceanen achter, waaronder een hoop netten.

Deze plasticsoep wordt vervolgens door kleine vissen en kwallen gegeten, waardoor de plasticdeeltjes in de (menselijke) voedselketen terecht komen. Ook raken oceaanbewoners verstrikt in de afgedankte netten, met allerlei narigheid tot gevolg.

Voor andere onderdelen heeft Samsung PCR-materialen gebruikt, oftewel gerecycled plastic. Onder meer de volumeknop, speakermodule en powerknop van de Galaxy S22 zijn van PCR-materiaal gemaakt.

Ook de buitenkant is onder handen genomen. De verpakking van de nieuwe Samsung-telefoons bestaat voor 100 procent uit hergebruikt papier. Ook het plastic beschermlaagje om het doosje is eerder in gebruik geweest en gerecycled.

Galaxy for the Planet

In augustus 2021 kondigde Samsung Galaxy for the Planet aan. Met dit platform wil het bedrijf haar ecologische voetafdruk verkleinen en beter met grondstoffen omgaan. Het is bijvoorbeeld het streven om voor 2025 geen plastic verpakking meer te gebruiken. Ook moeten alle nieuwe producten van het bedrijf dan gerecycled materiaal bevatten.

Op dit vlak kan Samsung ongetwijfeld iets opsteken van Fairphone. Deze Nederlandse fabrikant bracht vorig jaar de Fairphone 4 uit, een duurzame en modulaire smartphone die ook nog eens handig (zelf) te repareren valt.

