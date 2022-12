Gerucht: Samsung komt toch wel met Galaxy S22 FE in 2023

Samsung zou volgend jaar toch komen met de Galaxy S22 FE, zo stelt een nieuw gerucht. Het toestel zou gepresenteerd moeten worden op een eigen Galaxy Unpacked-event. Hier lees je er alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy S22 FE komt toch wel’

Volgens een Twitter-gebruiker komt Samsung volgend jaar misschien toch met de Galaxy S22 FE. Opvallend, want vorige week schreven we juist dat het bedrijf geen plannen had om het toestel uit te brengen. Volgens de bron zou de Fan Edition uit worden gebracht in plaats van de geannuleerde Galaxy A74.

Tot nu toe is er geen informatie verschenen over de S22 FE, waardoor veel mensen twijfelen of ‘ie wel of niet komt. De Galaxy S21 FE werd begin januari 2022 gepresenteerd, maar bij een eventuele S22 FE hoeven we dat niet te verwachten. De bron noemt namelijk dat ‘ie misschien verschijnt op een eigen Galaxy Unpacked-evenement, later in 2023.

Een Fan Edition is een goedkopere en afgeslankte versie van een bekende smartphone. Benieuwd wat wij vonden van de huidige S21 FE? Check dan onze Samsung Galaxy S21 FE review.

Aankomende Samsung-toestellen in 2023

Eerst is het nog wachten op de Samsung Galaxy S23-serie, die binnen enkele weken wordt onthuld. Volgens geruchten vindt het Galaxy Unpacked-event plaats op woensdag 1 februari 2023. We verwachten daar drie smartphones: de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra.

Later dat jaar is het ook weer tijd voor nieuwe foldables en we verwachten dan ook opvolgers van de huidige Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4. In het middensegment is het tijd voor nieuwe toestellen in de A-serie, waarbij we denken dat de Samsung Galaxy A54 het nieuwe topmodel wordt. Samsung kennende heeft het bedrijf echter nog veel meer voor ons in petto op het gebied van smartphones, draadloze oordopjes en smartwatches.

Naar welke Samsung-apparaten kijk jij uit? En wil jij wel of geen Galaxy S22 FE zien in 2023? Laat dat even weten in de reacties en houd Android Planet in de gaten voor al het Samsung-nieuws!

Lees meer over Samsung