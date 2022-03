‘Samsung Galaxy S22 FE krijgt misschien snellere chip dan S22 Ultra’

De volgende ‘goedkope’ FE-smartphone van Samsung, de Galaxy S22 FE, krijgt misschien een snellere chip dan zijn (veel) duurdere broers.

Gerucht: Samsung Galaxy S22 FE krijgt razendsnelle chip

De Samsung Galaxy S22-serie draait in de Verenigde Staten op een Snapdragon 8 Gen 1-chip en in Europa (en dus ook Nederland) op een Exynos 2200. Beide processors behoren tot de snelste mobiele chips van dit moment. De toestellen eindigen dan ook altijd bovenaan bij snelheidstests. Samsung doet hier volgens een Chinese lekker met de Galaxy S22 FE echter nog een schepje bovenop.

De S22 FE zou namelijk een MediaTek Dimensity 9000-chip onder de motorkap krijgen. Benchmarks van deze chip tonen aan dat hij krachtiger is dan de Snapdragon 8 Gen 1 – en daarmee ook sneller dan de Exynos 2200. De chip scoort 1309 single-core-punten en 4546 multi-core-punten. Snapdragons processor scoort respectievelijk 1224 en 3445 punten. Dat is een flink verschil.

Het vreemde van dit hele verhaal, is dat het met de Galaxy S22 FE om de ‘goedkopere versie’ van de S22 gaat. Je betaalt dus minder geld, maar krijgt een veel snellere smartphone. De kans is groot dat Samsung geld bespaart op andere onderdelen, zoals de behuizing. Deze zou opnieuw volledig uit plastic bestaan. Ook het scherm en de camera’s zijn naar verwachting minder indrukwekkend.

Meer over Samsungs FE-smartphones

Samsung brengt ieder jaar een betaalbaarder FE-model uit binnen de Galaxy S-serie. Op dit moment is de Samsung Galaxy S21 FE de meest recente FE-smartphone. Het toestel lijkt in veel opzichten op zijn duurdere broers, de S21 en S21 Plus. De telefoon heeft een 6,4 inch-display, dat iets groter is dan het 6,2 inch-scherm van de reguliere S21. Hiermee is de smartphone een goede keuze voor de mensen die een groter scherm dan de S21 willen, maar het 6,7 inch-display van de Galaxy S21 Plus of het 6,8 inch-scherm van de Galaxy S21 Ultra weer te groot vinden.

Ook de camera’s zijn verschillend. Met name de telelens heeft op de FE een flinke downgrade gehad. Deze camera heeft een resolutie van slechts 8 megapixel, waar de S22 een 64 megapixel-telelens heeft. Het belangrijkste verschil is echter de behuizing. Deze is bij het FE-model volledig van plastic.

Lees ook: Samsung Galaxy S21 FE review: beter laat dan nooit

Toch zijn er ook een aantal dingen juist verbeterd. Zo heeft de S21 FE een grotere accu dan de S21 en ook de selfiecamera heeft een hogere resolutie. Een belangrijk detail in het updatebeleid van de Samsung Galaxy S21 FE is dat deze waarschijnlijk langer updates krijgt. Dit komt omdat het toestel bijna een jaar later dan de S21 op de markt kwam.

Bekijk voor onze uitgebreide Samsung Galaxy S21 FE vs Samsung Galaxy S21-vergelijking onderstaande video:

