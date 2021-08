Zo kan de Samsung Galaxy S22 betere foto’s in het donker maken

De Samsung Galaxy S22 krijgt mogelijk een compleet nieuw camerasysteem, dat ervoor moet zorgen dat de smartphone betere foto’s maakt in het donker. Hiervoor gebruikt het toestel variabele diafragma’s.

’Samsung Galaxy S22 maakt betere foto’s in het donker’

Dit blijkt uit een patent dat Samsung heeft aangevraagd bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO). Het patent beschrijft dat de camerasensors kunnen bewegen, zodat gebruikers bij het maken van een foto voor een ander diafragma kunnen kiezen. Hierdoor heb je uiteindelijk in iedere situatie een heldere, scherpe foto.

Deze feature kennen we van de Galaxy S9 uit 2018. Dit toestel had een hoofdcamera van 12 megapixel met een variabel diafragma van f/1.5 en f/2.4. Hiermee schakelde de S9 automatisch van diafragma op basis van de lichtomstandigheden. Bij veel daglicht werd gekozen voor f/2.4, zodat kiekjes genoeg detail hadden. In het donker werd de ‘iris’ groter, waardoor de Galaxy S9-camera genoeg licht kon opvangen.

Bij de techniek die in het nieuwe patent wordt beschreven, kunnen alle drie de camera’s (een hoofdcamera, groothoeklens en telelens) van diafragma wisselen. Bij de Samsung S9 kon dit alleen met de primaire camera. Het is onduidelijk of dit bij een toekomstige Samsung-telefoon opnieuw automatisch gebeurt, of dat gebruikers meer controle over de variabele diafragma’s krijgen.

Een variabel diafragma kan ook zorgen voor mooiere portretfoto’s, waarbij je een scherpediepte-effect creëert. De meeste Android-smartphones hebben hiervoor een specifieke dieptesensor, of maken de achtergrond extra wazig middels software.

Wat we weten over de Samsung S22

Het kan dat Samsung de nieuwe techniek al direct in de Galaxy S22 stopt, maar de kans bestaat ook dat we er langer op moeten wachten. Het duurt sowieso nog even voordat de Samsung S22 wordt aangekondigd. De Galaxy S21 werd dit jaar in januari onthuld, waardoor we verwachten dat de S22 in de eerste maanden van 2022 verschijnt.

Volgens de laatste geruchten wil Samsung de Galaxy S22 voorzien van een nieuwe 50 megapixel-camera voor mooiere foto’s, en krijgt de S22 Ultra een opvallende zoomcamera. Ook zou de reguliere Galaxy S22 kleiner zijn dan zijn voorganger, terwijl de S22 Plus een plastic achterkant krijgt. Bij de S21-telefoons is alleen het instapmodel van plastic.