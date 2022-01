‘Groot Samsung Galaxy S22-lek laat niets aan de verbeelding over’

Samsung kondigt de Galaxy S22-serie aan op 9 februari, maar veel verassingen zijn er niet. Specificaties, afbeeldingen en prijzen van de toestellen zijn al online verschenen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Samsung Galaxy S22

Afbeeldingen, specificaties en prijzen van de Samsung Galaxy S22-serie zijn online verschenen. De toestellen lijken qua uiterlijk enigszins op hun voorgangers, op het Ultra-model na. De S21 Ultra krijgt namelijk Galaxy Note-dna; het toestel heeft hoekige vormen en zelfs een S Pen.

De reguliere Galaxy S22 heeft een 6,1 inch-scherm en is daarmee relatief compact. Het scherm heeft een ververssnelheid van 120Hz en bescherming van Gorilla Glass Victus. De Nederlandse variant van het toestel krijg Samsungs nieuwe Exynoss 2200-chip. Dit is een achtkernige processor met 8GB aan werkgeheugen. De accu van het toestel heeft een grootte van 3700mAh.

De camera’s van de S22 klinken indrukwekkend. De hoofdlens heeft een resolutie van 50 megapixels. Ook heeft de smartphone een 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens aan boord. Deze telelens zoomt 3 keer optisch in. Het instapmodel van de Galaxy S22 gaat 849 euro kosten. Hiervoor krijg je 8GB RAM en 128GB aan opslagruimte. Voor het model met 256GB betaal je 899 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy S22 Plus praktisch hetzelfde als S22, maar dan groter

De Galaxy S22 Plus lijkt veel op de reguliere S22, maar dan in een groter pakketje. Het scherm heeft een grootte van 6,6 inch. Ook de accu is met 4500mAh een stuk groter dan de accu van de Galaxy S22.

Het instapmodel van de Galaxy S22 Plus heeft 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Voor dit toestel betaal je straks 1049 euro. Voor de uitvoering met 256GB aan opslagruimte leg je 1099 euro neer.

Galaxy S22 Ultra lijkt op Note-smartphone

De Samsung Galaxy S22 Ultra is qua uitstraling de meest radicale verandering ten opzichte van zijn voorganger. Het toestel is hoekig en lijkt op een Galaxy Note-smartphone. Dat komt omdat Samsung de S-lijn en de Note-lijn niet langer gescheiden houdt.

De Ultra is met een scherm van 6,8 inch het grootste toestel van de S22-serie. Het scherm heeft een variabele ververssnelheid van 1 tot 120 Herz. Dat maakt het scherm energiezuiniger dan de schermen van de S22 en de S22 Plus.

Ook de camera’s van de Ultra zijn beter dan die van zijn kleinere broers. Zo heeft het toestel een 108 megapixel-hoofdlens, een 12 megapixel groothoeklens, een 10 megapixel 3x-telelens en een 10 megapixel periscooplens. Deze periscooplens zoomt 10 keer in zonder kwaliteitsverlies.

De accu van de Galaxy S22 Ultra heeft een grootte van 5000mAh. Het is daarnaast het enige S22-toestel met een S Pen, die het maken van notities erg makkelijk maakt. Voor de goedkoopste S22 Ultra betaal je 1249 euro. Hiervoor krijg je 128GB opslagruimte en 8GB RAM. Ook is er een variant met 256GB opslag en 12GB werkgeheugen voor 1349 euro en een model met 512GB opslag voor 1449 euro.

Wil je niets missen over de Samsung Galaxy S22? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app en volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.

Meer Samsung-nieuws: