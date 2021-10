De Samsung Galaxy S22 komt eraan: dit zijn de belangrijkste geruchten

Begin volgend jaar presenteert Samsung waarschijnlijk de S22-smartphones. Dankzij geruchten weten we al een hoop over de nieuwe Samsung-toppers, dus tijd voor een overzicht.

Dit zijn de belangrijkste Samsung Galaxy S22 geruchten

Drie toestellen

Het heeft er alle schijn van dat Samsung volgend jaar ‘gewoon’ drie toestellen uitbrengt. De Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra krijgen dus allemaal directe opvolgers.

Design: meer van hetzelfde

Qua design maakte de Samsung Galaxy S21 een sprongetje ten opzichte van zijn voorganger. We verwachten niet dat de S22 hier veel aan verandert. Het lijkt aannemelijker dat het nieuwe vlaggenschip voortborduurt op het eerdere design.

Uiteraard worden er wel kleine verbeteringen doorgevoerd. Volgens geruchten krijgt de Samsung Galaxy S22 bijvoorbeeld een groter schermoppervlak, omdat de randen smaller zouden worden.

Dat is goed nieuws, want hierdoor kan het formaat naar verhouding krimpen, zonder dat het display er last van heeft. Daarover gesproken: de selfiecamera schijnt dit jaar achter het scherm geplaatst te worden, net als bij de Galaxy Z Fold 3. Hierdoor heb je geen last meer van het cameragaatje in het display.

Schermformaat Galaxy S22-serie* Voorganger Samsung Galaxy S22 6,06 inch 6,2 inch Samsung Galaxy S22 Plus 6,55 inch 6,7 inch Samsung Galaxy S22 Ultra 6,81 inch 6,81 inch *Op basis van geruchten

Volgens geruchten schijnt de nieuwe Galaxy in formaat zelfs kleiner te worden dan de Samsung Galaxy S21 FE. Verder denken sommige insiders dat de Galaxy S22 Plus een plastic achterkant krijgt. Dat is opvallend, want zijn voorganger heeft een achterkant van glas. Mogelijk wil Samsung op die manier mensen overtuigen om toch voor de S22 Ultra te gaan, het duurste model.

Vreemde eend in de bijt

Bovenstaande is van toepassing op de ‘gewone’ S22 en S22 Plus. De positieve vreemde eend in de bijt is namelijk de duurste van het stel, de Samsung Galaxy S22 Ultra. Als we de geruchten moeten geloven, gaat dit toestel de Note-serie achterna.

Onlangs verschenen renders van de S22 Ultra laten namelijk een smartphone zien die sterk lijkt op de Samsung Galaxy Note 20. We herkennen bijvoorbeeld de afgeronde hoeken, platte boven- en onderkant en kenmerkende zijkanten. Verder is er ruimte om de S Pen op te bergen, het iconische pennetje van de Note-serie. Ook opvallend: het P-vormige camera-eiland op de achterkant. Hierin zitten vier lenzen verwerkt.

Volgens een gerucht komt de Samsung Galaxy S22 Ultra straks in drie kleuren: donkerrood, wit en zwart. De twee betaalbaardere broertjes schijnen in het goud, groen, wit en zwart verkrijgbaar te worden.

Inzoomen op de camera’s

Samsung gaat de Galaxy S22 (Plus) voorzien van een 50 megapixel-hoofdcamera, claimde een anonieme bron afgelopen zomer. Omdat de verspreider van dit bericht, FrontTron, geen hele bekende naam is, nemen we deze claim met een korreltje zout.

Uiteraard hopen we wel dat het klopt. Op papier is dit namelijk een hele verbetering. De Samsung S21 en S21 Plus hebben namelijk slechts een hoofdcamera van 12 megapixel. Omdat die resolutie dus misschien wordt opgekrikt, worden beelden scherper.

Verder denkt FrontTron dat de S22 en S22 Plus een groothoeklens van 12 megapixel krijgen, net als bij de S21-modellen. De telelens schijnt wel te veranderen: men zou kiezen voor een 12 megapixel-sensor met 3x optische zoom. Op de S21 (Plus) zit een 64 megapixel-telelens.

Over de camera’s van de Samsung Galaxy S22 Ultra zijn nog geen concrete geruchten naar buiten gekomen. Wel meldde website The Elec dat het toestel een 108 megapixel-hoofdcamera met twee 12 megapixel-telelenzen krijgt. Een enkele 12 megapixel-groothoeklens maakt het kwartet af, aldus de Koreaanse website.

Hardware: razendsnel opladen

Het lijkt erop dat de accu’s van de Samsung Galaxy S22-serie kleiner worden dan die van de S21. 3C, een Chinese keuringsinstantie, heeft namelijk details over de batterijen van de toestellen naar buiten gebracht. Deze informatie is samengevat in onderstaande tabel.

Accucapaciteit Samsung Galaxy S22* Voorganger Samsung Galaxy S22 3700 mAh 4000 mAh Samsung Galaxy S22 Plus 4500 mAh 4800 mAh Samsung Galaxy S22 Ultra 5000 mAh 5000 mAh *Op basis van geruchten

Op het eerste gezicht is dit natuurlijk een tegenvaller. Houd echter een slag om de arm, want hoe het met de daadwerkelijke gebruikersduur zit is nog onbekend. Mogelijk zijn de nieuwe Samsung-toestellen wel veel energiezuiniger dan hun voorgangers, waardoor je er alsnog langer mee kunt doen.

Bovendien schijnt Samsung serieus werk te maken van snelladen. De nieuwe toestellen schijnen namelijk met een vermogen van 65 Watt te kunnen opladen. Dat is veel sneller dan de huidige limiet van 25 Watt (45 Watt bij de S21 Ultra). Die snellere oplader moet je er wel zelf bij kopen, want het is heel onwaarschijnlijk dat Samsung deze standaard meelevert.

Hoe het met de overige hardware van de Galaxy S22-lijn zit is nog grotendeels onduidelijk. Wel verwachten we een upgrade voor de processor. Naar het schijnt stopt Samsung de nieuwe Exynos 2200-chipset in de vlaggenschepen van volgend jaar. Deze is natuurlijk krachtiger dan de chipset van de S21-lijn.

Prijs en verkrijgbaarheid

Waarschijnlijk presenteert Samsung haar nieuwe toestellen begin 2022. Mogelijk vindt de onthulling al in januari plaats, omdat de S21-serie in diezelfde maand werd gepresenteerd.

Hoe duur de nieuwe toestellen worden is nog niet bekend. De S21 startte bij 849 euro, dus we vermoeden dat de S22 ongeveer bij dezelfde adviesprijs begint. De adviesprijzen voor de S21 Plus en S21 Ultra waren respectievelijk 1049 en 1249 euro.

