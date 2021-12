Foto: ‘Samsung Galaxy S22 krijgt een glimmende achterkant’

De afgelopen weken zijn we heel veel te weten gekomen over de Samsung Galaxy S22. Nu krijgen we een echte foto van het toestel te zien, waarbij de behuizing nogal opvalt.

‘Samsung Galaxy S22 krijgt glimmende achterkant’

Op het Chinese sociale netwerk Weibo is een foto geplaatst (zie hieronder) van wat de Samsung Galaxy S22 zou zijn. De afbeelding toont het ‘standaardmodel’ van de telefoon, oftewel de normale S22. Wat vooral in het oog springt is de afwerking van de achterkant. Waar de Galaxy S21 van eerder dit jaar een matte afwerking heeft, is de behuizing van de S22 juist glimmend.

Hoewel veel Samsung-telefoons in het verleden al een glimmende finish hadden, zorgt het er wel voor dat de Galaxy S22 gevoeliger is voor vingerafdrukken en vetvlekken. Ook krasjes zie je mogelijk sneller op de achterzijde. Het zorgt er daarentegen wel voor dat de smartphone iets luxer oogt, al verschillen hierover de meningen.

Ook opvallend: de cameralenzen steken iets uit het camera-eiland. Bij de Samsung S21-telefoons zitten de camera’s juist op dezelfde ‘hoogte’ als het eiland, waardoor het meer als een geheel lijkt. Verder heeft de S22 veel weg van zijn voorganger: hij heeft opnieuw drie lenzen die verticaal zijn geplaatst, met rechts een led-flitser voor foto’s in het donker.

Ook loopt het camera-eiland weer door vanuit de zijkant van de behuizing. Dit design introduceerde Samsung bij de S21 en ziet er redelijk uniek uit. Volgens geruchten krijgen de camera’s een upgrade; de hoofdcamera zou foto’s kunnen maken in 50 megapixel, al worden pixels waarschijnlijk ‘samengeperst’. Dit zien we vaak bij Android-smartphones en zorgt ervoor dat kiekjes mooier zijn – ook in het donker.

Verder zijn de meeste specificaties van de Samsung S22 inmiddels bekend. Zo krijgt het aankomende toestel de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor, de snelste chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Daarnaast verwachten we een vloeiend 120Hz-amoled-scherm, minstens 128GB opslagruimte en Android 12 met de bekende One UI-software van Samsung.

Vorige week dook het gerucht op dat de Samsung Galaxy S22 even duur wordt als zijn voorganger. Website Sammobile had het toen over een adviesprijs van 799 dollar, wat bij de S21 neerkwam op 849 euro. Mogelijk gaat de S22 dus hetzelfde kosten. Wat de S22 Plus en S22 Ultra moeten opbrengen, is nog onbekend. De voorgangers – de S21 Plus en S21 Ultra – verschenen begin dit jaar voor respectievelijk 1049 en 1249 euro.

