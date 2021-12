‘Dit zijn de nieuwe kleuren van de Samsung Galaxy S22’

De kleuren van de Samsung Galaxy S22-serie zijn gelekt. Ook de verschillende opslagcapaciteiten van de nog onaangekondigde toestellen verschenen online.

Gerucht: Galaxy S22 krijgt een aantal nieuwe kleuren

De release van de Samsung Galaxy S22-serie komt steeds dichterbij. Het is dan ook niet verassend dat we steeds meer te weten komen over de toestellen. Zoals ieder jaar komen Samsungs topmodellen in een aantal chique kleurtjes. Deze verschenen onlangs online, op het Twitter-account van bekende lekker Snoopy. Hij kwam de informatie naar eigen zeggen via ‘retailers’ te weten.

De Samsung Galaxy S22, het goedkoopste nieuwe topmodel van Samsung, komt in vier verschillende kleurenvarianten op de markt. Dit zijn roségoud, groen, wit en zwart. Ook de Galaxy S22 Plus komt in deze kleuren. Je kunt beide toestellen straks aanschaffen met 128 of 256 GB aan opslagruimte. Tot slot krijgen de smartphones 8GB aan werkgeheugen.

De Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt drie kleurenopties, in plaats van vier. Dit zijn donkerrood, zwart en wit. Liefhebbers van roségoud en groen zullen het dus met de regulier S22 of de S22 Plus moeten doen. Hoewel de Ultra minder kleurenopties heeft, krijgt het toestel wél een variant met meer opslagruimte: maar liefst 512 GB. Ook beschikt deze variant over 16GB RAM aan boord.

Meer over de Samsung Galaxy S22

We weten al behoorlijk wat over de volgende paradepaartjes van Samsung. Zo zou het toestel er niet radicaal anders uit gaan zien dan zijn voorganger. De smartphone krijgt opnieuw een groot scherm met hele dunne randen, en een camera-eiland op de achterkant die ‘doorloopt’ vanuit de zijkant.

Het ontwerp van de Ultra-variant verandert wél behoorlijk. Dit toestel krijgt naar verwachting een Galaxy Note-achtig ontwerp, met rechtere hoeken en een S Pen. Ook het camera-ontwerp aan de achterkant zou er anders uit gaan zien.

Over de camera’s gesproken; de S22-telefoons zouden een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera hebben. Het huidige topmodel van Samsung, de Galaxy S21, heeft een hoofdcamera van ‘slechts’ 12 megapixel. De 50 megapixel-lens perst pixels samen, waardoor foto’s scherper zijn – ook bij mindere lichtomstandigheden. Verder denken we dat de S22 weer en groothoek- en telelens krijgt. De Galaxy S22 Ultra doet er met een 108 megapixel-camera nog een schepje bovenop.

Tot slot krijgen Samsungs volgende toptoestellen waarschijnlijk de gloednieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chip of de nog onaangekondigde Samsung Exynos 2200 aan boord. Beide chips zorgen er ongetwijfeld voor dat de Galaxy S22 een stuk sneller wordt dan zijn voorganger.

