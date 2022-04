Samsung Galaxy S22 lastig verkrijgbaar in Nederland: dit is waarom

Het is op dit moment moeilijk om in Nederland aan een Samsung Galaxy S22 te komen. De Zuid-Koreaanse smartphonemaker lijkt last te hebben van leveringsproblemen, zo ontdekte Android Planet.

Samsung Galaxy S22-leveringsproblemen

Ben je op zoek naar een nieuwe Android-smartphone en lijkt de Samsung Galaxy S22 je wel wat? Dan is het nu best een uitdaging om het toestel in huis te halen. De S22 is namelijk slecht leverbaar en bij veel Nederlandse webwinkels niet of nauwelijks op voorraad.

Het is daarom in sommige gevallen niet duidelijk wanneer je de telefoon in huis hebt. Bij Mobiel.nl moet je meerdere weken wachten, terwijl bij shops als BCC en Wehkamp de levertijd volledig onbekend is. Ook bij providers als Vodafone en T-Mobile moet je meerdere weken wachten totdat je de telefoon in huis hebt.

Op de officiële Samsung-website, waar de Galaxy S22 ook wordt verkocht, krijg je de volgende melding te zien als je de smartphone in je winkelmandje stopt: ”Vanwege de grote vraag verwachten we een vertraging in de levering van sommige modellen. We doen er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk te versturen en bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak.” Samsung zegt dus dat het door de grote vraag niet genoeg toestellen kan leveren.

Bij Coolblue is de Galaxy S22 zelfs helemaal niet meer te bestellen (of pre-orderen). De webwinkel geeft aan dat Samsung niet weet hoe het met de beschikbaarheid van de S22 zit en wanneer er nieuwe exemplaren worden geleverd. Android Planet heeft Samsung Nederland om een reactie gevraagd en het bedrijf laat het volgende weten:

“We zijn dankbaar voor de enthousiaste reacties op onze nieuwe Galaxy S22-serie. De belangstelling voor de Galaxy S22-serie is ongekend hoog en het aantal pre-orders overtreft onze verwachtingen. We doen er alles aan om de toestellen zo snel mogelijk bij onze klanten te krijgen. Helaas kan de vertraging bij sommige klanten oplopen. We stellen hun geduld en begrip zeer op prijs.”

De grotere Galaxy S22 Plus en dure Galaxy S22 Ultra zijn overigens wel op voorraad bij webwinkels. De leveringsproblemen lijken dan ook vooral de ‘normale’ S22 te treffen, die met een adviesprijs van 849 euro ook het goedkoopst is van het drietal.

Meer over de Samsung S22

De Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra verschenen overigens niet tegelijk in de winkels. De S22 Ultra is sinds 25 februari te koop in Nederland, terwijl de release van de S22 en S22 Plus op 11 maart plaatsvond. De verschillende Galaxy S21– en S20-smartphones gingen daarentegen op hetzelfde moment in de verkoop.

De Galaxy S22 is het nieuwste vlaggenschip van de fabrikant. Het toestel lijkt aan de buitenkant erg op zijn voorganger, maar is natuurlijk wel op verschillende punten verbeterd. Zo is het scherm helderder, maar ook iets compacter. Daarnaast beschikt de S22 over een snellere processor: de Exynos 2200.

De belangrijkste vernieuwingen zien we bij de camera’s. De Samsung S22 heeft een gloednieuwe 50 megapixel-hoofdcamera en die maakt betere foto’s in het donker. Ook de telelens, waarmee je kan inzoomen, is aangepakt en kan beelden verder dichterbij halen zonder dat er kwaliteit verloren gaat. De groothoeklens en selfiecamera zijn wel hetzelfde gebleven.

Meer weten? Lees dan de uitgebreide Samsung Galaxy S22 review. Of kijk de videoreview hieronder, waarin we je in een paar minuten helemaal bijpraten.