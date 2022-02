Samsung Galaxy S22 livestream: zo volg je de onthulling

Nog heel eventjes maar: om 16.00 uur Nederlandse tijd begint de presentatie van de Samsung Galaxy S22-smartphones. Volg de onthulling met deze handige livestream.

Kijk hier de Samsung Galaxy S22 livestream

Het is tijd voor de nieuwe toptoestellen van Samsung. Vanmiddag om 16.00 uur begint het Galaxy Unpacked-evenement, waar de nieuwe smartphones van het bedrijf worden getoond. Het gaat om de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en S22 Ultra. De presentatie vindt – net als voorgaande jaren – online plaats.

Via de YouTube-stream hierboven (en helemaal bovenaan dit artikel) kun je de onthulling volgen. Als gezegd begint de keynote om 16.00 uur en we verwachten dat ‘ie ruim een uur duurt. Kun je de livestream niet volgen? Geen probleem, want op Android Planet lees je straks alles over de nieuwe Galaxy S22 en mogelijke andere aankondigingen.

Wat we weten over de Samsung S22

De afgelopen weken is enorm veel over de nieuwe vlaggenschepen van Samsung gelekt. Zo weten we dat de S22 en S22 Plus vrijwel hetzelfde design hebben als hun voorgangers, de S21 en S21 Plus. De S22 Ultra krijgt wel een nieuw ontwerp en lijkt op een Note-smartphone. Hij zou bovendien werken met de S Pen, de kenmerkende stylus van de Note-reeks.

Ook weten we over welke specificaties de S22-telefoons beschikken. Ze worden aangedreven door de nieuwe Exynos 2200-processor, die weer een stukje krachtiger moet zijn dan de chip van de S21-telefoons. Samsung heeft naar verluidt ook de camera’s een flinke upgrade gegeven, zowel op de reguliere S22 (Plus) als de duurdere S22 Ultra.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Galaxy S22-telefoons te koop zijn in Nederland en wat ze gaan kosten. Geruchten melden echter dat Samsung voor dezelfde prijzen kiest als bij de S21-reeks. Dat zou betekenen dat de S22, S22 Plus en S22 Ultra voor respectievelijk 849, 1049 en 1249 worden verkocht. Houd Android Planet in de gaten voor de definitieve prijzen en release-info.

Volg het laatste Samsung-nieuws