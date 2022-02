Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra officieel: dit moet je weten

Daar zijn ze dan: de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra zijn officieel onthuld! De toestellen introduceren allerlei toffe vernieuwingen. Lees hier alles wat je moet weten.

Samsung Galaxy S22 officieel gepresenteerd

Na talloze geruchten en gelekte afbeeldingen heeft Samsung eindelijk zijn nieuwste toptoestellen onthuld. Net als vorig jaar kiest Samsung voor drie smartphones: de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. De smartphones zijn nu te pre-orderen, maar de release verloopt dit jaar iets anders dan normaal.

De S22 Ultra, het absolute vlaggenschip, is op 25 februari te koop voor 1249 euro. Op de reguliere S22 en grotere S22 Plus moeten we langer wachten: deze toestellen liggen op 11 maart in de winkels. De S22 kost 849 euro en voor de S22 Plus betaal je 1049 euro. Daarmee zijn alledrie de telefoons even duur als hun voorgangers.

De Galaxy S22 is het compacte instapmodel, met een 6,1 inch scherm. De S22 Plus is met 6,6 inch een stuk groter, terwijl de S22 Ultra nog forser (6,8 inch) is. De specificaties van de normale S22 en S22 Plus komen grotendeels overeen, waarbij we bij de S22 Ultra wel veel veranderingen zien.

De belangrijkste specificaties op een rijtje

Hieronder zetten we de belangrijkste specificaties van de Samsung S22 en S22 Plus op een rijtje.

6,1 inch-scherm (S22) en 6,6 inch (S22 Plus)

120Hz-ververssnelheid en extra helder beeld

Exynos 2200-processor, 8GB RAM, 128/256GB opslag

Draait op Android 12 met One UI 4-software

Vier grote Android-updates, vijf jaar lang beveiligingspatches

50 megapixel-hoofdcamera: betere foto’s bij weinig licht

12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-zoomcamera

Batterij: 3700 mAh (S22) en 4500 mAh (S22 Plus)

Ondersteunt snelladen, maar geen oplader in het doosje

IP68: stof- en waterdichte behuizing

Releasedatum: 11 maart in Nederland te koop

in Nederland te koop Adviesprijzen: 849 euro (S22) en 1049 euro (S22 Plus)

De nieuwe toestellen draaien op de Exynos 2200-chip, die weer krachtiger is dan de processor in de Galaxy S21 van vorig jaar. De S22 en S22 Plus hebben 8GB werkgeheugen, standaard 128GB opslagruimte, ondersteunen 5G-internet en zijn stof- en waterdicht. Dankzij het laagje Gorilla Glass Victus+ moeten de telefoons ook steviger zijn.

De accu’s is bij beide telefoons kleiner geworden: 3700 mAh en 4500 mAh (tegenover 4000 en 4800 mAh). Ze kunnen snel opladen met maximaal 25 Watt (draadloos met 15 Watt), maar in het doosje zit geen oplader. Bij de S21-telefoons liet Samsung de adapter ook al weg. Een usb-c-kabeltje wordt wél meegeleverd.

Samsung belooft ook dat de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra meer en langer updates krijgen. De smartphones krijgen vier grote Android-updates en zitten tot en met Android 16 goed. Beveiligingspatches, waarmee je beschermd bent tegen kwaadwillenden, verschijnen zelfs vijf jaar lang.

Daarmee is het updatebeleid van Samsung zelfs beter dan dat van Google, de maker van Android. De Pixel-telefoons van het bedrijf krijgen ‘maar’ drie Android-versie-updates en ook vijf jaar aan beveiligingspatches.

Nieuwe camera’s en nog sneller

Bij de camera’s zijn een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd. De Galaxy S22 en S22 Plus hebben een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera, die betere foto’s en video’s moet maken – met name in het donker. De pixels zijn groter en de camera moet meer licht opvangen. Naast een nieuwe lens worden softwaresnufjes toegepast om beelden ook in het donker scherp vast te leggen.

Ook is er een nieuwe telelens om zonder kwaliteitsverlies in te zoomen. Dit kan optisch tot 3x, terwijl de Galaxy S21 van vorig jaar vooral software gebruikte om beelden dichtbij te halen. De hoofdcamera en zoomlens hebben allebei optische beeldstabilisatie, wat helpt als je handen trillen en als het donker is.

De 12 megapixel-groothoeklens, waarmee je extra wijde foto’s maakt, kennen we van de Galaxy S21. Samsung heeft verder verbeteringen doorgevoerd waardoor portretfoto’s mooier moeten zijn. Dit zijn plaatjes met een scherpediepte-effect. De feature zou ook beter moet werken als je ‘s avonds een portretkiekje maakt – of je huisdier wil fotograferen.

S22 Ultra: Note-achtige smartphone biedt het beste

De krachtigste nieuwe smartphone is de Samsung Galaxy S22 Ultra. Het toestel heeft de beste specificaties en is een soort Note-telefoon geworden. Het hoekige design doet denken aan de Note-smartphones van een tijdje terug én de S22 Ultra heeft een S Pen. Dit slimme pennetje kun je bovendien in de behuizing opbergen.

Met de S Pen kun je notities en schetsen maken. Handgeschreven krabbels worden omgezet naar digitale tekst, waardoor je aantekeningen makkelijker deelt. Volgens Samsung is de reactiesnelheid (latency) van de stylus zo goed dat het net lijkt alsof je met pen en papier werkt.

De camera’s zijn ook beter dan bij de S22 (Plus). De S22 Ultra heeft een 108 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en twee zoomlenzen. Eentje gaat tot 3x optische zoom, de ander tot 10x – net als bij de S21 Ultra. De 40 megapixel-selfiecamera moet ook betere foto’s maken dan die van de reguliere S22 (Plus). De accu is groter (5000 mAh) en laadt sneller op.

Samsung Galaxy S22: pre-order, release en prijs

De Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra zijn vanaf vandaag (9 februari) vooraf te bestellen bij Samsung en alle bekende webshops en providers. Als gezegd liggen de nieuwe telefoons niet allemaal tegelijk in de winkels. De S22 Ultra, het duurste toestel van het drietal, verschijnt op 25 februari in Nederland.

De release van de S22 en S22 Plus vindt plaats op 11 maart. De smartphones kosten respectievelijk 849 en 1049 euro. De S22 Ultra is met 1249 euro nog steviger geprijsd.

Galaxy S22: 849 euro (8/128GB), 899 euro (8/256GB)

(8/128GB), (8/256GB) Galaxy S22 Plus: 1049 euro (8/128GB), 1099 euro (8/256GB)

(8/128GB), (8/256GB) Galaxy S22 Ultra: 1249 euro (8/128GB), 1349 euro (12/256GB), 1449 euro (12/512GB)

Besluit je de telefoons te pre-orderen, dan krijg je er tijdelijk gratis Galaxy Buds Pro bij. Dit zijn draadloze oordopjes met noise cancelling. Het is dan wel zaak om de S22, S22 Plus of S22 Ultra uiterlijk 10 maart aan te schaffen.