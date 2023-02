Samsung Galaxy S22 (Ultra) ontvangt One UI 5.1-update in Nederland: dit is er nieuw

De eerste meldingen van Android Planet-lezers sijpelen binnen, waarin ze laten weten dat One UI 5.1 uitrolt voor de Samsung Galaxy S22-telefoons.

Samsung Galaxy S22 (Ultra): One UI 5.1 rolt nu uit

Nagenoeg iedere fabrikant legt een eigen laagje over Android heen en dat is ook het geval bij Samsung. Versie 5.1 van One UI is standaard te vinden op de Samsung Galaxy S23-toestellen. Voor gebruikers van oudere modellen hebben we nu echter ook goed nieuws.

Heb je een Samsung Galaxy S22 Ultra op zak? Dan kun je de nieuwste software nu downloaden. Of dat ook geldt voor gebruikers van de reguliere Galaxy S22 of het S22 Plus-model is nog onbekend, want daarover hebben we geen specifieke meldingen ontvangen. Samsung kennende duurt de uitrol voor die toestellen niet al te lang meer.

Meer over One UI 5.1

One UI 5.1 biedt allerlei (kleine) veranderingen, waarover we eerder al een uitgebreid artikel hebben gepubliceerd. Het design en animaties zijn nagenoeg gelijk aan versie 5.0. Aanpassingen zijn onder andere doorgevoerd bij het maken van foto’s. Zo kun je makkelijker foto’s maken in het RAW-formaat, de kleurtint van selfies aanpassen en foto’s sneller delen met bekenden. Maak je vaak screenshots, dan kun je kiezen in welke map deze worden opgeslagen.

We zien meer mogelijkheden voor Samsung DeX, de slimme software waarmee je een smartphone gebruikt in combinatie met een extern beeldscherm en toetsenbord. Beter samenwerken met meerdere mensen tegelijk aan ‘notities’ is mogelijk en muziek van Spotify is direct vanaf het thuisscherm te streamen naar een wifi-speaker zonder de app te hoeven openen.

Tot slot zijn er verschillende nieuwe widgets geïntroduceerd met One UI 5.1. Zo zie je in een oogopslag informatie over de accu van verbonden Samsung-apparaten, zoals een Galaxy Watch of Galaxy Buds. Ook is er de weerwidget, die nog beter waarschuwt voor grote weersveranderingen zoals stormen.

Samsung Galaxy S23-serie

Zoals gezegd draaien de drie smartphones in de Galaxy S23-serie al op One UI 5.1. Later deze week publiceren we onze uitgebreide review van het Ultra-model en ook onze ervaringen met de normale Galaxy S23 volgen snel.

Naast de software kijken we natuurlijk naar het updatebeleid, de hardware, camera’s, accuduur en meer. Heb jij nog specifieke vragen waarvan je wil dat we ze beantwoorden, laat het dan even weten in de reacties! Tot dan kun je alvast terecht in onze Samsung Galaxy S23 preview en ook is er de Samsung Galaxy S23 Ultra-camerapreview waar je de eerste foto’s vind gemaakt met deze smartphone.

Bedankt voor de tips, Evert en Tom!