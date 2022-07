‘Foto’s: zo ziet de nieuwe, paarse Samsung Galaxy S22 eruit’

De Samsung Galaxy S22 wordt binnenkort in een nieuwe kleur uitgebracht, zo blijkt uit gelekte afbeeldingen. Van het populaire toestel verschijnt straks ook een paarse versie.

Samsung Galaxy S22 in het paars

Samsung brengt de Galaxy S22 binnenkort in het paars uit, zo claimt de betrouwbare website WinFuture. De kleur heet ‘Bora Purple’ en is het beste te omschrijven als lichtpaars. De volledige achterkant heeft dit kleurtje, dus ook het camera-eiland. Bij sommige versies van de Samsung-telefoon heeft het ‘cameragedeelte’ een ander tintje.

Zowel de reguliere Samsung S22 als duurdere (en grotere) S22 Plus en S22 Ultra moeten in het paars verkrijgbaar worden. Samsung zou de variant over enkele weken uitbrengen en de kleur ook willen gebruiken voor komende toestellen. Denk hierbij aan de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4, maar ook de verwachte Galaxy Buds 2 Pro-oordopjes.

De S22 is overigens al in veel kleurtjes te koop. Zo kun je bij veel webwinkels kiezen uit een zwarte, witte, groente, of roségouden versie, maar biedt Samsung op haar eigen website exclusieve kleurtjes aan. Bijvoorbeeld grijs, geel en lichtblauw.

Samsung S22: de Galaxy S21, maar dan beter

De Samsung Galaxy S22 is sinds begin dit jaar te koop en lijkt behoorlijk op zijn voorganger, de S21. Zo is het design hetzelfde gebleven, maar Samsung heeft natuurlijk wel een aantal zaken verbeterd. Zo heeft de smartphone een krachtigere Exynos 2200-processor en een helderder scherm. De telefoon is ook een fractie kleiner en handzamer.

De belangrijkste verbeteringen zien we echter bij de camera’s. Samsung heeft de Galaxy S22 uitgerust met een 50 megapixel-hoofdcamera, die vooral betere foto’s maakt in het donker. De telelens kan verder optisch inzoomen, oftewel: het beeld dichterbij halen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

Op zoek naar meer? Uiteraard hebben we een uitgebreide review van de Samsung Galaxy S22 geschreven. En als je liever kijkt, kun je de videoreview hieronder checken.