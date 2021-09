Samsung Galaxy S22 Plus lijkt volgens renders sterk op voorganger

Wie hoopte dat de Samsung Galaxy S22 Plus een fris design zou krijgen, komt bedrogen uit: volgens renders lijkt het toestel als twee druppels water op zijn voorganger.

‘Renders laten Samsung Galaxy S22 Plus zien’

De Samsung-geruchten vliegen ons om de oren. Gisteren konden we al renders laten zien van de Samsung Galaxy S22 Ultra, nu is het de beurt aan zijn iets kleinere en goedkopere broertje. De renders van de Samsung Galaxy S22 Plus zijn helaas wel een stuk minder spannend.

De afbeeldingen, wederom afkomstig van OnLeaks, laten een smartphone zien die sterk lijkt op de Samsung Galaxy S21 Plus. De schermranden zijn misschien iets dunner, maar dat kan gezichtsbedrog zijn. Ook het camera-eiland, met drie lenzen, ziet er vrijwel exact hetzelfde uit. Omdat het om renders gaat, kan het uiteindelijke toestel iets afwijken. De verschillen zullen vermoedelijk echter niet groot zijn.

Interessant is wel dat het toestel volgens OnLeaks misschien niet Samsung Galaxy S22 Plus, maar Samsung Galaxy S22 Pro zal heten. Dat zou een strategie kunnen zijn om het toestel wat meer te onderscheiden van de gewone Samsung Galaxy S22. De afmetingen van de Galaxy S22 Plus/Pro bedragen vermoedelijk 157,4 bij 75,8 millimeter. Het toestel zou 7,6 millimeter dik zijn. Bij de camera’s is dat 9,1 millimeter.

Samsung presenteert de Galaxy S22-serie vermoedelijk begin volgend jaar. De massaproductie start naar verluidt al in november. De Galaxy S22 en S22 Plus krijgen volgens geruchten een nieuwe 50 megapixel-camera, die betere foto’s moet opleveren. Vooral in het donker zou het verschil groot zijn. Het topmodel, de Samsung Galaxy S22 Ultra, behoudt de 108 megapixel-camera.

