‘Samsung presenteert Galaxy S22 over minder dan een maand’

De aankondiging van de Samsung Galaxy S22 komt steeds dichterbij. Volgens een nieuw gerucht wil de fabrikant zijn nieuwste topsmartphone over minder dan een maand presenteren, en wel op 8 februari.

‘Samsung Galaxy S22-presentatie op 8 februari’

Samsung brengt deze week officieel de Galaxy S21 FE uit, maar de gloednieuwe Galaxy S22 komt er ook al snel aan. De Koreaanse website DDaily meldt te weten wanneer het nieuwe vlaggenschip van Samsung wordt gelanceerd. De smartphonemaker zou de S22 op 8 februari willen presenteren, waarna op 9 februari de pre-order-periode start. Oftewel: vanaf die dag kun je het toestel vooruitbestellen.

Op 24 februari zou de officiële release van de Samsung S22 plaatsvinden, al schrijft Sammobile dat op de 21e de eerste exemplaren naar de eerste consumenten worden verzonden. Het zou dus betekenen dat we minder dan een maand verwijderd zijn van de officiële presentatie, maar nog wel iets langer moeten wachten totdat de Samsung-smartphone in de Nederlandse winkels ligt.

De informatie van DDaily komt overigens overeen met eerdere geruchten. Zo meldde Jon Prosser, een bekende smartphone-insider, al eerder dat het nieuwe Samsung-vlaggenschip op 8 februari het levenslicht zou zien. De Galaxy S22 zou even duurder zijn als zijn voorganger, de S21. Dit betekent dat de telefoon 849 euro gaat kosten.

Meer over de Samsung S22 (en S21 FE)

De Samsung Galaxy S22 verschijnt opnieuw in drie ‘versies’. Het gaat om directe opvolgers van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. De S22 is het instapmodel en dus het goedkoopste, terwijl de S22 Ultra het beste van het beste biedt. De S22 Plus zit hier tussenin en is groter dan de normale S22, maar niet zo geavanceerd als het Ultra-toestel.

Vorige week kondigde Samsung een andere smartphone aan: de Galaxy S21 FE. Deze telefoon heeft lang op zich laten wachten en is een betaalbare versie van de Galaxy S21, die ongeveer een jaar geleden verscheen. Het toestel pakt de belangrijkste specificaties van de S21 en stopt deze in een goedkoper jasje. Opvallend is wel dat de S21 FE met een adviesprijs van 749 euro nu ongeveer even duur is als de ‘normale’ S21.

