‘Presentatie Samsung Galaxy S22 is op 9 februari’

Het heeft er alle schijn van dat Samsung zijn nieuwe vlaggenschip, de Galaxy S22, op 9 februari aan de wereld presenteert. Een bekende lekker heeft de officieel ogende uitnodiging gedeeld.

‘Samsung presenteert Galaxy S22 op 9 februari’

De presentatie van de Samsung Galaxy S22-smartphones komt nu heel dichtbij. Hoewel het bedrijf nog geen officiële datum heeft genoemd, lijkt het vrijwel zeker dat Samsung zijn nieuwe toptoestellen op 9 februari lanceert. De betrouwbare insider Evan Blass deelde alvast onderstaande uitnodiging voor Galaxy Unpacked 2022. Die is zeer waarschijnlijk afkomstig van Samsung zelf.

Eerder zong de datum van 8 februari rond, maar het lijkt dus een dagje later te worden. Tijdens het event kondigt Samsung naast de gewone S22 vermoedelijk ook de Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra aan. Met de ondertitel ‘The Epic Standard’ wekt Samsung hoge verwachtingen.

Hoewel dit trio smartphones de show zal stelen, komt de fabrikant waarschijnlijk met nog meer nieuwe apparaten. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Tab S8-serie. Die bestaat uit drie premium tablets met een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 1-chip. Het grootste model zou maar liefst 14,6 inch meten én een notch krijgen. Deze tablets moeten uiteraard de concurrentie aangaan met Apples iPad Pro.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy S22

Veel specificaties van de Samsung Galaxy S22-serie liggen al op straat. De drie smartphones draaien waarschijnlijk op de nieuwe Exynos 2200-chip, die flink sneller moet zijn dan zijn voorganger. De gewone S22 krijgt vermoedelijk een 6,1 inch-scherm, terwijl de S22 Plus is voorzien van een 6,55 inch-display. Daarmee zouden ze iets kleiner zijn dan hun voorgangers.

Wie een groter scherm wil, komt uit bij het topmodel: de S22 Ultra. Dat lijkt een directe erfgenaam te worden van de verdwenen Galaxy Note-serie. Het ontwerp vertoont behoorlijk wat overeenkomsten en bovendien zou het toestel een opbergplek hebben voor de S Pen. Dat is de bekende stylus van de Note.

Ben je benieuwd naar de Samsung Galaxy S22? Houd Android Planet de komende weken dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

