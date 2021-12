‘Samsung Galaxy S22 wordt even duur als zijn voorganger’

De Samsung Galaxy S22 krijgt dezelfde adviesprijs als zijn voorganger, zo stelt een nieuw gerucht. Dat zou betekenen dat de smartphone op de markt komt met een prijs van (ongeveer) 849 euro.

‘Samsung Galaxy S22-prijs blijft hetzelfde’

De Samsung Galaxy S22 wordt mogelijk niet duurder (of goedkoper) dan zijn voorganger, de S21. Website Sammobile zegt van bronnen te hebben gehoord dat Samsung vasthoudt aan dezelfde adviesprijs. Dit zou betekenen dat de Galaxy S22 een prijs meekrijgt van 799 dollar. In Nederland kwam dit vorig jaar bij de S21 neer op 849 euro.

De website meldt dat de prijs nog niet vaststaat, maar het er wel op lijkt dat het instapmodel van de Samsung S22-lijn even duur wordt als zijn voorganger. Hoe het met de S22 Plus en S22 Ultra zit – twee toestellen die ook al geruime tijd in geruchten verschijnen – is nog onduidelijk. De S21 Plus en S21 Ultra van eerder dit jaar hebben adviesprijzen van respectievelijk 1049 en 1249 euro.

De Galaxy S22-toestellen worden naar verluidt begin volgend jaar aangekondigd. Daarvoor verschijnt vermoedelijk nog de S21 FE, de opvolger van de populaire S20 FE. Het is echter onduidelijk wanneer de nieuwe Fan Edition wordt onthuld en wat de smartphone gaat kosten.

Meer over de Samsung Galaxy S22

Door de vele geruchten weten we al het één en ander over de Samsung S22. Zo zou het toestel er niet radicaal anders uit gaan zien dan de S21. De smartphone krijgt dus opnieuw een groot scherm met hele dunne randen, en een camera-eiland op de achterkant die ‘doorloopt’ vanuit de zijkant.

Wel lijkt het erop dat de camera’s van een upgrade worden voorzien. De S22-telefoons zouden een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera hebben. Ter vergelijking: de S21 heeft een hoofdcamera van ‘slechts’ 12 megapixel. De 50 megapixel-lens perst pixels samen, waardoor foto’s scherper zijn – ook bij mindere lichtomstandigheden. Verder denken we dat de S22 weer en groothoek- en telelens krijgt.

Daarnaast kun je hoogstwaarschijnlijk rekenen op een snellere processor, vloeiend 120Hz-scherm en minstens 128GB aan opslagruimte. Het is onduidelijk hoe het met de accu’s zit: die van de S21 was relatief klein en dat zorgde voor een middelmatige batterijduur. Meer hierover lees je in de Samsung Galaxy S21 review, of check de video hieronder.

