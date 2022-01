Waarom de Samsung Galaxy S22 mogelijk een andere processor krijgt

De Samsung Galaxy S22-serie krijgt misschien een hele andere processor dan vooraf verwacht werd. Dat zou goed nieuws zijn voor Nederlandse geïnteresseerden, want de andere processor lijkt beter. Dit moet je weten over het gerucht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Van twee chips naar één

Traditiegetrouw kiest Samsung twee verschillende processors voor zijn topsmartphones. In Europa, Azië en het Midden-Oosten draait de Galaxy S21-serie op een door Samsung ontwikkelde Exynos-processor, waar de Verenigde Staten en andere regio’s een S21 met een Qualcomm Snapdragon-processor krijgen.

Onafhankelijke tests wijzen al jaren uit dat de Snapdragon-chips sneller, energiezuiniger en koeler werken dan die van Samsung. Qualcomm maakt simpelweg betere chips.

Hoewel het er sterk op leek dat Samsung de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra ook met twee verschillende processors zou uitbrengen, staan de zaken er nu anders voor. Geruchten en een uitgestelde aankondiging van Samsung voeden het gerucht dat de S22-serie met één processor verschijnt en wel die van Qualcomm.

Geen nieuwe Exynos-processor

De belangrijkste aanwijzing dat er géén S22-reeks met een Exynos-chip uitkomt, is dat er tot dusver geen nieuwe Exynos-chip is aangekondigd. Dat is opvallend, want in de voorgaande jaren presenteerde Samsung telkens vlak voor een smartphone-evenement een nieuwe processor.

Er stond dit jaar ook een processoraankondiging gepland, voor 11 januari. Opvallend genoeg heeft Samsung helemaal niets gemeld die dag, laat staan een Exynos-processor. Samsung zegt tegen het Zuid-Koreaanse Business Korea dat het de processor nu aankondigt op een niet nader genoemd smartphone-evenement. Mogelijk houdt het uitstel verband met het wereldwijde tekort aan chips, waar vrijwel alle smartphonemerken last van hebben.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Exynos-processor niet afgeschreven’

De nieuwe Exynos-processor die bedoeld was voor de Galaxy S22-serie, moet echter niet afgeschreven worden. De kans is nog steeds aanwezig dat Samsung genoeg exemplaren kan fabriceren om de chip in de S22 voor Nederland te stoppen. Mogelijk verschijnt de chip ook in nieuwe premium klap- en vouwsmartphones die de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 gaan opvolgen.

De Galaxy S22-exemplaren die een Qualcomm-processor krijgen, kunnen rekenen op de Snapdragon 8 Gen 1. De Snapdragon 8 Gen 1-chip verschijnt overigens in veel premium smartphones, waaronder de splinternieuwe Xiaomi 12-serie en OnePlus 10 Pro.

Lees meer over de Galaxy S22

In de afgelopen weken zijn er veel geruchten gepubliceerd over de Samsung Galaxy S22-line-up. Het wachten lijkt niet lang meer te duren, want de Galaxy S22-presentatie vindt mogelijk op 8 februari plaats. De vermeende Galaxy S22-prijs zou even hoog zijn als die van de S21 en starten bij 849 euro.

Lees het laatste nieuws over Samsung: