‘Massaproductie Samsung Galaxy S22 start in november’

Volgens bronnen start de productie van de Samsung Galaxy S22 binnenkort. Daardoor liggen de verschillende toestellen op tijd in de winkel voor een introductie begin volgend jaar.

‘Samsung Galaxy S22-productie binnenkort van start’

Volgens het Chinese MyDrivers start fabrikant Samsung binnenkort met de productie van de Galaxy S22-toestellen. Dat gebeurt in november dit jaar, aldus de website. De drie verwachte toestellen zijn de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. Dit zijn de directe opvolgers van de huidige Galaxy S21-telefoons.

Een aankondiging van de nieuwe toestellen wordt verwacht in januari 2022. Samsung presenteerde de Galaxy S21-serie in januari 2021, terwijl de S20-lijn pas werd getoond in februari 2019. De fabrikant doorbrak hiermee een jarenlange cyclus, waarschijnlijk om de eerste grote speler te zijn met een aankondiging van het nieuwe kalenderjaar.

‘Samsung Galaxy S22 krijgt Snapdragon 898-processor’

Samsung zou zijn nieuwste vlaggenschepen uit willen rusten met een nog onaangekondigde processor. In de wandelgangen wordt er namelijk gesproken over de Snapdragon 898, die we waarschijnlijk pas officieel gaan zien in december dit jaar. Dit is de opvolger van de huidige 888-chip en moet nog betere prestaties leveren.

Samsung zou de eerste producent zijn die deze chip gaat gebruiken en troeft daarmee alle concurrenten af. De Snapdragon 888 zagen we bijvoorbeeld voor het eerst verschijnen in de Xiaomi Mi 11. Daarnaast verwachten we dat de S22-smartphones in sommige regio’s worden uitgerust met de eigen aankomende Exynos 2200-processor. Die zou een grafische chip van AMD aan boord hebben, waardoor de visuele prestaties nog een stuk beter moeten zijn.

Overige geruchten gaan voornamelijk over de camera’s van de toestellen. Zo zouden deze veel betere prestaties moeten leveren, onder andere in donkere lichtomstandigheden. Daarnaast zouden de toestellen eindelijk veel sneller kunnen opladen, namelijk met 65 Watt. De S22 Ultra wordt het topmodel, ook qua cameramogelijkheden, en wordt uitgerust met een speciale zoomcamera.

