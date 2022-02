‘Samsung Galaxy S22 kampt met productieproblemen’

Wil je de Samsung Galaxy S22 zo snel mogelijk na de aankondiging op 9 februari in huis halen? Je moet helaas iets langer geduld hebben dan verwacht.

Release Samsung Galaxy S22 vertraagd

We dachten zo’n beetje alles over de Galaxy S22-serie van Samsung wel te weten, maar niets blijkt minder waar. Volgens de bekende lekker Jon Prosser moeten we nog even geduld hebben op de gloednieuwe toestellen. De presentatiedatum van de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra verandert echter niet. Dat betekent dat we de nieuwe smartphones nog steeds op 9 februari te zien krijgen.

Samsung kampt echter met productieproblemen. Hierdoor is de daadwerkelijke release van de Galaxy S22-serie vertraagd. Het Ultra-model zou vanaf 25 februari in de winkels liggen. Dat is eerder dan de reguliere S22 en grotere S22 Plus. Deze toestellen liggen volgens Prosser pas op 11 maart in de winkels. Het gaat dus niet om een gigantische vertraging.

Bad news:



I’m told that due to supply chain issues, the Galaxy S22 lineup has had a slight setback.



Pre-order for ALL devices is still happening on event day (Feb 9)



However, availability has now been split:



S22 Ultra: Feb 25

S22 & S22+: Pushed to March 11 pic.twitter.com/pp2IFAYXSN — Jon Prosser (@jon_prosser) January 31, 2022

Daarnaast is het mogelijk dat Samsung de productieproblemen nog op tijd weet op te lossen. De releasedatum ligt pas vast op het moment dat de fabrikant de nieuwe toestellen heeft aangekondigd. Ook is extra vertraging mogelijk afhankelijk van het animo voor de toestellen. Hoe meer mensen een Galaxy S22 pre-orderen, hoe langer het duurt voordat iedereen er eentje heeft.

Nachtfotografie lijkt hoofdfeature te worden

Naast het nieuws over productieproblemen lekte ook een belangrijke nieuwe feature van de Galaxy S22-serie uit. De toestellen maken veel betere foto’s bij weinig licht. Samsung gebruikt hiervoor de slagzin ‘verlicht de nacht’. Evan Blass deelde een aantal marketingafbeeldingen van Samsungs Italiaanse website, waarop de feature wordt uitgelicht.



De verbeterde nachtfotografie is beschikbaar voor alle S22-toestellen. In Samsungs officiële teaservideo voor de Galaxy S22 is een sterrenhemel te zien. Deze verwijst waarschijnlijk naar de verbeterde fotokwaliteit bij weinig licht.

Meer over de Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22-serie is misschien wel de meestgelekte smartphone ooit. We denken nagenoeg alles over de drie aankomende smartphones te weten. De Europese varianten van de toestellen draaien op de nieuwe Exynos 2200-chip, die flink sneller moet zijn dan zijn voorganger. Ook zijn ze een stukje kleiner dan hun voorgangers: de gewone S22 krijgt vermoedelijk een 6,1 inch-scherm, terwijl de S22 Plus is voorzien van een 6,55 inch-display.

Wie een groter scherm wil, komt uit bij het topmodel: de S22 Ultra. Dat lijkt een directe erfgenaam te worden van de geannuleerde maar geliefde Note-serie. Het ontwerp vertoont behoorlijk wat overeenkomsten en bovendien zou het toestel een opbergplek hebben voor de S Pen. Al met al lijkt het toestel de naam ‘Ultra’ meer waard te zijn dan ooit tevoren.

