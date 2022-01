‘Gelekte renders van Samsung Galaxy S22-serie tonen kleurrijk palet’

De nieuwe topsmartphones van Samsung moeten er nu wel heel snel aankomen. Er duiken op het internet renders op van de Galaxy S22-serie. Lees in dit artikel alles over het uiterlijk van de nieuwe toestellen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kleuren van de Samsung Galaxy S22-serie

De gerenommeerde techjournalist Evan Blass heeft een serie foto’s op Twitter gezet die lijken op persafbeeldingen van de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra. De plaatjes zijn inmiddels van het platform verwijderd, maar bij verschillende websites alsnog te vinden. Dit is niet de eerste keer dat er renders gelekt worden van de smartphones, maar is wel het meest uitgebreid en betrouwbaar.







Samsung Galaxy S22 renders

De afbeeldingen laten de ‘gewone’ Galaxy S22 in vier verschillende kleuren zien. Het donkergroen ziet er verfrissend uit. Daarnaast lijkt het erop dat zwart terugkeert bij de nieuwe vlaggenschepen van Samsung. De voorganger – de Galaxy S21 – heeft enkel grijs als donkere uitvoering. De overige kleuropties zijn wit en roze.

Van de S22 Plus, het ‘middelste’ toestel in de nieuwe Galaxy-reeks, zijn minder plaatjes verschenen. De S22 Plus is volgens de betrouwbare bron verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de S22. Dat verschilt van zijn voorganger, de Galaxy S21 Plus. Die is onder andere in goud, zilver en rood te koop. Zowel de S22 als S22 Plus hebben, in tegenstelling tot hun voorgangers, een glanzende achterkant van glas. Die moet er voor zorgen dat de telefoons nog meer ‘premium’ aanvoelen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy S22 Ultra is anders dan de rest

Het grootste toestel van de serie, de Galaxy S22 Ultra, ziet er anders uit dan de twee andere modellen. De randen van dit high-end apparaat zijn strakker afgewerkt en de kleuropties verschillen iets van het kleurgebruik van de S22 en S22 Plus.

Het lichte roze heeft bij deze telefoon, die standaard is uitgerust met een (zwarte) stylus, plaatsgemaakt voor een bordeauxrode variant. De Samsung Galaxy S22 Ultra zal ook een glazen achterkant hebben, maar ziet er op de renders een stuk matter uit dan zijn kleine glanzende broertjes.







Samsung Galaxy S22 Ultra renders

Galaxy S22 releasedatum en prijs

Na hét Samsung-evenement van het jaar, de Galaxy Unpacked 2022, weten we meer over de prijs en releasedatum van deze modellen. Natuurlijk hebben we al wel een vermoeden. Samsung meldt dat de Galaxy S22 op 9 februari officieel gepresenteerd gaat worden.

Zo denken we dat de Galaxy S22 ongeveer 850 euro moet gaan kosten en is de S22 Plus voor ongeveer 1050 euro van jou. Voor de Samsung Galaxy S22 Ultra moet je het diepst in de buidel tasten. Deze smartphone gaat vermoedelijk zo’n 1249 euro kosten. Wil je meer weten over dit toestel? We hebben enkele verwachtingen op een rijtje gezet.

Android Planet volgt in februari al het nieuws over de Samsung Galaxy S22 op de voet. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons op Instagram of Facebook.