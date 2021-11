‘Nieuwe Galaxy S22-renders bieden haarscherp kijkje in de toekomst’

Een aantal onofficiële renders van de Samsung Galaxy S22 geven ons een gedetailleerd voorproefje van het nog onaangekondigde toestel, dat volgens een nieuw gerucht al in productie is.

Renders Samsung Galaxy S22 tonen veel van hetzelfde

We verwachten dat Samsung de Galaxy S22-serie begin februari aankondigt. De release is dus nog zo’n drie maanden bij ons vandaan, maar we hebben al een aardig compleet beeld van de nieuwe vlaggenschepen. LetsGoDigital komt nu met een aantal gedetailleerde renders, waarop de Galaxy S22 in vol ornaat te zien is.

Volgens de bron zijn de afbeeldingen in samenwerking met een oud-Samsung-medewerker tot stand gekomen. De beelden komen overeen met eerder gelekte informatie over het toestel. We kunnen er inmiddels dus voorzichtig vanuit gaan dat de Galaxy S22 er ongeveer zo uit gaat zien.

Het ontwerp van de Galaxy S22 lijkt voort te borduren op dat van zijn voorganger, de Galaxy S21. Wel zijn een aantal aspecten van het design verfijnd. Zo zijn de schermranden dunner en is de iets dikkere kin van de Galaxy S21 verdwenen. De bezels van de nieuwe smartphone zijn dus geheel symmetrisch. Ook lijken de zijkanten platter te zijn. Hierdoor lijkt het toestel enigszins op de iPhone 13, die bekendstaat om het hoekige ontwerp.

‘Productie van Galaxy S22-serie is begonnen’

Samsung is al begonnen met de productie van zijn nieuwe toptoestellen, aldus de bekende bron WinFuture. Het gaat om de SM-S901, SM-S906 en SM-S908: dit zijn naar verluidt de codenamen van de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. Het gaat nu nog om weinig onderdelen, zoals bepaalde kabeltjes. Het daadwerkelijk in elkaar zetten van de toestellen gaat nog wel even duren.

Gewoonlijk start Samsung zo’n twee tot drie maanden voor de release met de productie van een nieuw toestel. Dit ligt in lijn met een Galaxy S22-aankondiging in februari. Ben jij van plan om een van de nieuwe toestellen aan te schaffen? Laat het ons weten in de reacties!

