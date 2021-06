‘Samsung Galaxy S22 wordt kleiner en S22 Plus krijgt plastic achterkant’

Er zijn geruchten opgedoken over het schermformaat van de Samsung Galaxy S22. Daarnaast zou de fabrikant kiezen om naast de normale S22 ook de S22 Plus uit te rusten met een plastic achterkant.

Samsung Galaxy S22 schermformaat

Volgens een tweet van Mauri QHD, een insider die vaker juiste informatie lekt, worden de Samsung Galaxy S22 en S22 Plus een slagje kleiner dan hun voorgangers. Zo krijgt de normale Galaxy S22 een scherm van 6,06 inch, terwijl de huidige S21 een display heeft van 6,2 inch. Bij de Samsung Galaxy S22 Plus is het verschil iets groter: 6,55 inch ten opzichte van 6,7 inch.

De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt opnieuw het model met het grootste scherm. Volgens de geruchten krijgt dat toestel namelijk een display van 6,81 inch, wat daarmee hetzelfde is als de huidige S21 Ultra. In de tweet is verder te lezen dat alleen de S22 Ultra een ltpo-paneel krijgt. Dat zorgt ervoor dat de ververssnelheid dynamisch is en zich aanpast aan de content op het scherm. Speel je een geoptimaliseerde game, dan wordt ‘ie vaker ververst dan wanneer je een simpele website of e-mail bekijkt.

In een andere tweet wordt genoemd dat Samsung ook de productie van twee nieuwe high-end chips op zich neemt. Zo fabriceert het bedrijf de opvolger van de huidige Snapdragon 888-chip van Qualcomm. Die processor vind je in veel huidige high-end toestellen. Uiteraard komt Samsung ook zelf met een nieuwe processor, mogelijk de Exynos 2200.

‘Samsung S22 en S22 Plus krijgen plastic achterkant’

Via een andere bron is naar buiten gekomen dat Samsung kiest voor meer plastic bij het trio. Naast de normale Samsung Galaxy S22 krijgt ook de S22 Plus een plastic achterkant. Dat is anders dan bij de S21-serie, waar alleen het instapmodel van plastic gemaakt is. De S21 Plus en S21 Ultra hebben een glazen achterzijde.

Dat betekent dat alleen de Samsung Galaxy S22 Ultra een achterkant van glas krijgt. Beide materialen hebben andere eigenschappen en in onze Samsung S21 review schreven we daar al het onderstaande over:

Er is nog iets met de achterzijde aan de hand. De S21 heeft namelijk een achterkant van plastic en niet meer van glas. Dat klinkt misschien goedkoop, maar in de praktijk merk je er niets van. Sterker nog: de achterkant voelt als glas en heeft een fraaie matte afwerking. Het is dus een slimme manier van Samsung om kosten te besparen, en plastic krast ook nog eens minder snel.

Samsung Galaxy S22 release

Wanneer we de nieuwe Samsung-toestellen precies gaan zien is nog de vraag, maar vermoedelijk is dat begin 2022. Later dit jaar verwachten we eerst nog wat andere smartphones. Zo werkt het bedrijf volgens geruchten aan de Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 3 en Fold 3. De aankondiging van die modellen vindt waarschijnlijk plaats in augustus, hoewel de Samsung S21 FE vermoedelijk is uitgesteld.

