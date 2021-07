Gerucht: Samsung Galaxy S22 kan opladen met 65 Watt

De Samsung Galaxy S22 kan snelladen met maximaal 65 Watt, aldus een nieuwe bron. Daarmee trekt de fabrikant eindelijk het nodige sprintje richting de concurrentie wat betreft snelladen.

Samsung Galaxy S22: snelladen met 65 Watt

Neem ten eerste een korreltje zout, want de bron van dit nieuws is niet heel bekend. Volgens het Twitteraccount van Tron is Samsung bezig met het testen van 65 Watt snelladen voor de “Rainbow RGB”-serie. Dat is de codenaam voor de komende drie toestellen in de Galaxy S22-serie.

De R staat voor de normale Samsung Galaxy S22, terwijl de letter G voor de S22 Plus staat. De komende Samsung Galaxy S22 Ultra wordt het topmodel en de letter B refereert aan dat model. Er zijn al toestellen van de fabrikant die opladen met maximaal 45 Watt, maar dat zijn uitzonderingen.

Zo kun je de huidige Galaxy S21-lijn bekabeld opladen met ‘slechts’ 25 Watt. Ten opzichte van merken als OnePlus, Xiaomi en bijvoorbeeld Oppo is dat gewoonweg traag te noemen. Bij die fabrikanten is opladen met zo’n 65 Watt de standaard bij high-end modellen, maar ook bij toestellen uit een lagere prijsklasse zien we dat steeds vaker.

Daarbij testen veel producenten ook al met nog snellere technieken, waardoor je smartphone binnen enkele minuten helemaal volgeladen is. Hoe snel het aankomende Galaxy S22-trio draadloos kan opladen is nog de vraag. De huidige S21’s kunnen dat met maximaal 15 Watt, waarbij de concurrentie ook al veel grotere stappen heeft gemaakt. Zo laad je de OnePlus 9 Pro draadloos op met maximaal 50 Watt en laad je via die weg de Xiaomi Mi 11 Ultra op met 67 Watt.

Wat we al (denken te) weten over de Samsung S22

We verwachten de nieuwe Samsung S22-toestellen pas in het begin van 2022. Samsung focust onder andere op de camera’s die flink verbeterd zouden zijn. Zo gaan er af en aan geruchten dat het bedrijf samen gaat werken met Olympus, de bekende camerafabrikant. De nieuwe sensor van de S22 krijgt vermoedelijk een resolutie van 50 megapixel. Tot slot krijgt het Ultra-model volgens geruchten een vernieuwde zoomlens.

