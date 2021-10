‘Release Samsung Galaxy S22-serie uitgesteld naar februari’

De Samsung Galaxy S22 stond op de planning voor januari, maar volgens een nieuw gerucht is de release van het nieuwe vlaggenschip uitgesteld. De reden hiervoor is onbekend.

Gerucht: Samsung Galaxy S22 wordt niet in januari aangekondigd

Samsung gaat de release van de Galaxy S22-serie uitstellen naar februari, zo schrijft Sammobile. De nieuwe toestellen stonden oorspronkelijk op de planning voor januari. Een concrete reden voor het uitstel wordt niet genoemd en ook een release in februari lijkt nog onzeker. Samsung zou de aankondiging van haar nieuwe vlaggenschepen nog verder kunnen opschuiven.

De kans is groot dat het uitstel te maken heeft met de aanhoudende chiptekorten in de smartphone-industrie. Onlangs werd duidelijk dat de tekorten de smartphone-industrie de komende maanden nóg harder gaan raken dan verwacht. De problemen zijn begin 2022 waarschijnlijk nog steeds niet opgelost.

Zonder chip wordt het erg lastig om telefoons te maken. Een chip is immers het brein van een toestel. Niet alleen Samsung heeft last van de tekorten, want ook andere smartphone- en auto-fabrikanten kampen hiermee.

Samsung blijft niet stilzitten in januari

Horen we dan helemaal niets van Samsung in de eerste maand van 2022? Volgens Sammobile ziet Samsung januari als een uitgelezen maand om de langverwachte Galaxy S21 FE eindelijk aan te kondigen. Ook dit toestel is dankzij de chiptekorten al meerdere maanden uitgesteld. Samsung wilde de S21 FE oorspronkelijk afgelopen augustus aankondigen.

Onlangs leek het erop dat Samsung de Galaxy S21 FE volledig zou hebben geschrapt. Dat blijkt – als dit gerucht klopt – tóch niet zo te zijn. Dat is goed nieuws voor fans van betaalbare Samsung-smartphones.

