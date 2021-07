‘Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt gewoon 108 megapixel-camera’

In de wandelgangen werd gesproken over een camera van 200 megapixel voor de Galaxy S22 Ultra. Een bekende lekker heeft hier nu uitsluitsel over gegeven en voor nu lijkt Samsung deze ‘megapixel-race’ over te slaan.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S22 Ultra-camera: 108 megapixel

In een berichtje op het Chinese platform Weibo laat Ice Universe weten dat het bijna 100 procent zeker is dat de aankomende Samsung Galaxy S22 Ultra beschikt over een vernieuwde camera. Het zou gaan om de derde generatie van 108 megapixel-sensoren uit de eigen stal van Samsung.

De huidige Galaxy S21 Ultra beschikt ook over een 108 megapixel-camera en dat geldt ook voor de Samsung S20 Ultra, van respectievelijk de tweede en eerste generatie. Voor de S22-lijn zou de producent samenwerken met camerafabrikant Olympus en deels gebruikmaken van een zelf ontwikkelde processor, de Exynos 2100. Die chip biedt onder andere ondersteuning voor het maken van foto’s van 200 megapixel.

Het bedrijf zelf werkt ook al aan een camerasensor voor smartphones met die resolutie. Samsung zou die dus niet zelf als eerste willen gebruiken in een eigen toestel. In plaats daarvan zou de camera voorbehouden zijn aan een smartphone van Xiaomi, misschien wel de aankomende Mi 12 Ultra.

Geen deelnemer van de megapixelrace

Slechts enkele jaren geleden draaide alles om de resolutie van camera’s in smartphones. Meer megapixels werd gezien als beter en fabrikanten pochten met de hoogste resoluties. Samsung hield zich daarbij vrij afzijdig en focuste zich meer op de techniek, optimalisaties en betere hardware.

Zo heeft de normale Galaxy S21 nog een camera aan boord van ‘slechts’ 64 megapixel, terwijl de Samsung S20 nog foto’s schiet van maximaal 12 megapixel. Dit terwijl veel andere fabrikanten, ook bij toestellen in lagere prijsklassen, zich vooral richten op sensoren met hogere resolutie.

Wat we nog meer weten over de Galaxy S22 (Ultra)

De Galaxy S22-serie wordt pas begin volgend jaar verwacht, maar toch verschijnt er al regelmatig informatie over de aankomende toestellen. Naast de S22 Ultra verwachten we ook weer een normale Samsung Galaxy S22 en natuurlijk de S22 Plus. We denken ook te weten dat ook het Plus-model deze ronde een plastic achterkant heeft en dat een Time of Flight-sensor ontbreekt, omdat Samsung ‘m onnodig vindt.

Wil je op de hoogte blijven van al het Samsung Galaxy S22-nieuws? Houd ons dan in de gaten via Instagram en Facebook of download natuurlijk de gratis Android Planet-app. Tot slot kun je je ook nog inschrijven voor onze nieuwsbrief, zodat je echt niks mist!

Check de laatste nieuwtjes over de Samsung Galaxy S22 Ultra: